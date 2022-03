Lily Collins e il dolore dei tacchi alti di Emily in Paris: “Andavo dal medico ogni settimana” Parte del successo di Emily in Paris è dovuto all’incredibile guardaroba dello show, colorato ed eccentrico: portare tutti i giorni i tacchi alti però si è rivelato un problema per l’attrice protagonista.

A cura di Beatrice Manca

Se guardando le serie tv vi chiedete come facciano le protagoniste a correre per tutto l'episodio sui tacchi a spillo, la risposta è semplice: soffrendo come ogni comune mortale. Vale anche per Lily Collins, l'attrice che interpreta Emily Cooper nella serie Netflix Emily in Paris. Parte del successo della serie è l‘incredibile guardaroba della protagonista, colorato ed eccentrico. Emily indossa sempre i tacchi alti, dall'ufficio alle cene nei ristoranti alla moda di Parigi, apparentemente senza sforzo. Lo sforzo in realtà c'è stato eccome, tanto che Lily Collins ha confessato che le scarpe alte l'hanno costretta a frequenti visite dal podologo.

Lily Collins e le visite mediche per colpa dei tacchi alti

La verosimiglianza non è certo il punto di forza della serie: benché Emily Cooper sia una giovane professionista appena arrivata a Parigi può permettersi un guardaroba infinito e accessori firmati. Anche per andare in ufficio Emily sfoggia tacchi vertiginosi, con cui corre disinvolta tra le vie di Parigi. In un'intervista al programma The tonight show l'attrice però si è tolta qualche sassolino dalla scarpa (letteralmente). Le scene sui tacchi l'hanno costretta a un continuo sforzo e a frequenti visite mediche: "Andavo da un podologo ogni settimana per aggiustarmi i piedi perché indossavo sempre i tacchi – ha rivelato a Jimmy Fallon – Avevo solette fatte su misura per ogni paio di scarpe".



Lily Collins sul set di Emily in Paris

L'attrice ha anche spiegato che il set di Parigi complica ulteriormente le cose per via dell'acciottolato presente in molte strade, un vero campo minato per i tacchi a spillo (chi vive in una città con la pavimentazione fatta di sanpietrini potrà capire). Un problema che aveva denunciato anche Sarah Jessica Parker, la Carrie di Sex and the city: l'attrice ha subito serie conseguenze di salute per via dei tacchi alti indossati costantemente sul set. I fan di Emily in Paris ora sono in attesa della terza stagione, in cui Emily dovrà scegliere se seguire il cuore o la carriera. Intanto l'attrice ha scelto le calzature: un paio di comode ballerine rasoterra. Nella prossima stagione vedremo Emily in Flats?