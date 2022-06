Lily Collins come una principessa: l’abito da sera broccato sembra essere uscito da un’opera d’arte Lily Collins ha partecipato a un evento di gala organizzato da Cartier a Madrid e ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo stile. Niente minidress o completi mannish, si è trasformata in una principessa con un abito broccato. Non sembra forse essere uscita da un’opera d’arte?

A cura di Valeria Paglionico

Lily Collins è diventata famosa grazie alla serie di Netflix Emily in Paris e da allora non ha più smesso di essere sulla cresta dell'onda. Siamo sempre stati abituati a vederla glamour e griffata nelle due diverse stagioni e, sebbene nella vita "reale" non rinunci agli abiti all'ultima moda come dimostra quotidianamente sui social, di recente ha stravolto il suo stile. L'attrice si è trasformata in una vera e propria principessa in occasione di una serata di gala organizzata da Cartier. Niente minigonne, completi mannish o gonne midi dall'animo bon-ton, per adeguarsi al tema della serata ha sfoggiato un meraviglioso e sofisticato abito da sera che sembra essere uscito da un'opera d'arte.

Chi ha firmato l'abito di Lily Collins

Sebbene si dica che sia alle prese con le riprese della terza stagione di Emily in Paris, Lily Collins non ha rinunciato a una serata di gala organizzata da Cartier a Madrid. Vi ha preso parte in compagnia del neo-marito Charlie McDowell, apparendo elegantissima in un maxi abito da sera. L'attrice si è affidata allo stilista Ronald van der Kemp, che ha personalizzato per lei un pezzo della collezione Couture per la Primavera/Estate 2022. Si tratta di un vestito principesco con la gonna ampia e pomposa e un bustier strapless arricciato sul décolleté, il tutto decorato con una stampa broccata sui toni del bordeaux e dell'oro metallizzato.

Lily Collins in Ronald van der Kemp

Lily Collins è bon-ton con lo chignon e la collana di diamanti

Per completare il look principesco Lily Collins ha puntato sui gioielli scintillanti di Cartier, primo tra tutti il collier diamanti e smeraldi che ha sfoggiato al collo. Ha poi optato per un raccolto bon-ton, uno chignon tiratissimo portato basso e con una frangia a tendina portata "libera" sulla fronte. Il marito Charlie non è stato da meno in fatto di stile: all'evento è apparso elegantissimo in uno smoking total black di Ralph Lauren, lo ha abbinato a una classica camicia bianca e a un papillon nero. Insomma, la Collins riesce a essere glamour anche agli eventi di gala: con il suo abito broccato non sembra forse essere uscita da un dipinto impressionista?