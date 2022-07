Letizia e Leonor di Spagna come gemelle con lo stesso look corallo: mamma e figlia si scambiano l’abito Letizia di Spagna ha preso parte a un evento a Madrid con un adorabile abito chemisier dalla stampa etnica. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha “rubato” il look alla figlia Leonor, che già qualche settimana fa lo aveva sfoggiato in pubblico.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che le Royal devono necessariamente indossare abiti griffati e preziosi per essere eleganti? La verità è che anche le regine e le principesse sono delle donne "normali" e, come tutte, amano riciclare, acquistare capi low-cost e "rubare" dall'armadio della mamma o della figlia. È proprio quanto accaduto con le reali di Spagna, apparse in pubblico in un'inedita versione gemelline. La cosa particolare è che è stata la regina Letizia ad aver "attinto" dal guardaroba della primogenita Leonor, apparendo glamour e sofisticata con un adorabile vestito etnico che la ragazza aveva indossato per prima durante un evento pubblico istituzionale.

La chemisier indossata da Letizia e Leonor

Nelle ultime ore Letizia di Spagna ha partecipato a un incontro sulla salute mentale organizzato a Madrid dall'UNICEF e per l'occasione ha sfoggiato un adorabile abito chemisier firmato Dàndara. Si tratta di un modello etnico e chic sui toni del corallo, con una cintura in vita e decorato all-over con delle originali stampe geometriche. Per completare il tutto la regina ha scelto le sue amate espadrillas con la zeppa, questa volta in marrone firmate Uterque. Dove avevamo già visto il vestito? Indosso alla principessa Leonor, che lo aveva scelto per un evento di famiglia di qualche settimana fa, anche se in quell'occasione lo aveva abbinato a delle sbarazzine flat dorate.

Il vestito Dàndara

Le Royals che si sono "scambiate" il look

Abbiamo sempre pensato che scambiarsi i vestiti con le mamme e le sorelle fosse una pratica diffusa solo nelle famiglie "normali" ma la verità è che lo fanno anche le Royals di tutta Europa. Prima di Letizia e Leonor, infatti, a fare scalpore era stata Carole Middleton, che al Royal Ascot 2022 aveva "rubato" l'abito alla figlia Kate, apparendo chic e originale in total pink. Insomma, a quanto pare quando si condividono taglia, stile e gusti non c'è titolo reale che tenga: rovistare nell'armadio di una propria familiare è una pratica diffusa sia tra le "comuni mortali" che tra le eredi al trono. In quante lo fanno regolarmente?