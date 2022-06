Letizia di Spagna rilancia la gonna lunga a fiori: il look per l’estate è low cost La regina Letizia Ortiz dimostra che per essere alla moda non c’è bisogno di spendere una fortuna: la sua gonna low cost è super chic!

A cura di Beatrice Manca

La regina Letizia di Spagna è una vera e propria icona di stile e i suoi look, eleganti ma mai scontati, sono fotografati, studiati e copiati in ogni minimo dettaglio. La regina spagnola dimostra che per essere alla moda non c'è bisogno di spendere una fortuna. Al contrario, Letizia Ortiz indossa con nonchalance anche alcuni pezzi low cost, dall'abito da sera H&M alla tuta zebrata di Mango.

La gonna low cost di Letizia Ortiz

L'ultimo look "cheap&chic" della regina spagnola è stato sfoggiato a Madrid, in occasione di un incontro con il consiglio della FAD Youth Foundation di cui è presidente onoraria. Per l'occasione la regina ha sfoggiato il perfetto look estivo: una semplice blusa bianca e una gonna longuette bianca e nera con un motivo floreale. La gonna, lunga fino a metà polpaccio, ha una cintura incorporata e si apre con uno spacco centrale. Ma la vera sorpresa è il brand: si tratta infatti di un modello di…Zara! Prima di correre a comprarla sappiate che non è più in vendita: è un modello della collezione 2020.

La gonna Zara di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna con l'anello portafortuna

La regina ha completato il look con un paio di espadrillas nere con i lacci alla caviglia, firmate Castaner. Per quanto riguarda i gioielli ha puntato sulla semplicità, indossando orecchini pendenti a forma di piume e il suo famoso anello portafortuna, da cui non si separa mai, realizzato dalla designer britannica Karen Hallam. La semplicità (a piccolo prezzo) è sempre la scelta più glamour!