Letizia di Spagna brilla in argento: alla cena di gala con l’abito da fiaba (ma senza tiara) La regina Letizia di Spagna e il re Felipe hanno accolto a Madrid i reali del Qatar: per l’occasione la regina ha scelto un abito prezioso e scintillante, come in una fiaba.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che Letizia di Spagna sia un'icona di stile ormai è un dato di fatto, ma per la visita dei reali del Qatar a Madrid si è superata. Il re Felipe e la regina Letizia hanno accolto gli ospiti nel Palazzo Reale per una cena di gala, e per l'occasione Letizia Ortiz ha sfoggiato un abito da sogno che sembra uscito dalle fiabe, fitto di ricami argentati. Forse per far dimenticare a tutti il chiacchierato abito con i tagli sui fianchi?

L'abito argento di Letizia di Spagna

Capelli raccolti, abito lungo, gioielli preziosi: Letizia di Spagna sembra veramente uscita da una favola. Per la cena di gala ha sfoggiato un abito in pizzo argento con le maniche lunghe e leggermente svasate in fondo. Il vestito, lungo fino ai piedi, si allungava in uno strascico e ondeggiava a ogni passo grazie alla linea fluida della gonna. L'abito damascato è firmato dal designer Gabriel Lage e ha incantato i fan della sovrana spagnola. Curiosità: l'abito era già stato indossato da Barbie Simons, una famosa conduttrice spagnola!

Perché la regina Letizia non indossava la tiara

Per completare il look Letizia Ortiz ha raccolto il capelli in un morbido chignon sulla nuca, che lasciava scoperto viso. L'acconciatura metteva in risalto i preziosi orecchini in oro bianco, una creazione del brand Fiona Diamonds. I fan però hanno notato un dettaglio: la regina non portava né un diadema né tiara, che di solito indossa nelle occasioni ufficiali. Forse un piccolo strappo al protocollo o una scelta più informale, ma che di sicuro non è passata inosservata!