L’eterna giovinezza di Cher: perché non vedremo mai la popstar con i capelli grigi Molte star di Hollywood hanno deciso di ribellarsi alla schiavitù della tinta e mostrare i capelli bianchi, ma Cher vuole andare controcorrente anche a 75 anni.

A cura di Beatrice Manca

Bionda, mora, con parrucche colorate, con i capelli liscissimi o con i ricci afro: negli anni abbiamo visto la popstar Cher in mille versioni diverse, ma sicuramente non la vedremo mai con i capelli grigi naturali. Anche se la "grey hair mania" sta conquistando le star, Cher ha deciso (come sempre) di andare controcorrente: lo scorso maggio ha compiuto 75 anni e ancora oggi sfoggia la chioma corvina che la contraddistingue sin dagli anni Sessanta. Intervistata da People, Cher ha spiegato il motivo della sua scelta e ha anche rivelato qualche segreto dei suoi look.

I capelli grigi spopolano tra le star

Attrici, modelle, perfino regine: sono sempre di più le star che hanno deciso di ribellarsi alla schiavitù della tintura e di sfoggiare con orgoglio i capelli grigi. Quello che una volta era un segno dell'età da coprire a tutti i costi oggi è (finalmente) una scelta di stile: Andie MacDowell a Cannes ha mostrato i ricci sale e pepe, mentre la regina Letizia di Spagna agli eventi ufficiali mostra le prime ciocche argentate ed è più bella che mai. La lista è lunga e dimostra che è tempo di superare alcuni stereotipi e tabù: Cher però ancora una volta ha deciso di fare una scelta diversa, cioé di mostrarsi sempre con gli stessi capelli neri di quando era giovanissima.

Cher non vuole mostrare i capelli grigi

Cher è una vera e propria icona di stile e i suoi abiti eccentrici e scintillanti sono oggi i più citati (e copiati) sui red carpet. Per questo il brand di make up Mac l'ha scelta come testimonial a 75 anni. In un'intervista al tabloid People rivela che ultimamente però si trucca di meno e porta spesso i capelli legati per via dei frequenti allenamenti in palestra. Anche se molte sue colleghe sono passate al grigio durante il lockdown, Cher vuole rimanere fedele alla sua immagine: "Va bene per le altre, io però non lo farò". La diva trasformista ha svelato anche il "segreto" della sua eterna giovinezza: divertirsi con i look e con il trucco. "Se non smetti mai di essere una ragazza , non invecchierai mai".