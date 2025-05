L’estate in anticipo di Diletta Leotta: l’accessorio da abbinare al bikini è la maxi collana di perle

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend che si è appena concluso è stato di vacanza un po' per tutti e, complice il caldo e il sole splendente, in moltissimi hanno pensato bene di trascorrerlo al mare. Le star non hanno fatto eccezione, anzi, ne hanno approfittato per anticipare l'estate 2025. Diletta Leotta è una di queste: è volata in Sicilia, la sua terra natale, con la figlia Aria e si è goduta le giornate primaverili tra gite in barca, cene a base di pesce fresco e aperitivi al tramonto. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il primo bikini dell'anno? Ecco qual è l'accessorio da abbinare al due pezzi che non potrà proprio mancare nella prossima bella stagione.

I look da mare di Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata nella sua amata Sicilia con la piccola Aria e ha trascorso gran parte delle giornate in barca sullo sfondo di un meraviglioso mare cristallino. Non ha esitato a documentare tutto sui social, dove ha postato un album in stile balneare accompagnato dalla didascalia "Qui dove tutto ha più sapore". Spulciando le varie foto, se ne trovano alcune in bikini che hanno messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. La conduttrice di Dazn ha indossato prima un due pezzi total pink, un modello con micro reggiseno a triangolo e tanga sgambatissimo coordinato, poi una variante beige con dettagli gioielli sul tessuto e infine un costume intero e dark che ha lasciato in vista il tatuaggio all'inguine.

Diletta Leotta in bikini

Qual è l'accessorio must dell'estate 2025

A fare la differenza in uno dei look da mare di Diletta Leotta è stato un accessorio in particolare: ha abbinato il bikini rosa a una maxi collana di perle. Si tratta di un lungo filo di pietre bianche che cade con sensualità sul décolleté, rendendo un semplice costume super sofisticato. Dopo i girocolli di conchiglie e quelli di perline colorate, scommettiamo che le collane di perle diventeranno il must dell'estate 2025? Diletta Leotta sembra non avere dubbi, anzi, è prontissima per dare il via alla bella stagione con un tocco di originalità e di glamour. In quante prenderanno ispirazione da lei?

