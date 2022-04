L’era della moda off price: perché outlet e prezzi ribassati avranno un boom nei prossimi anni Secondo un rapporto McKinsey, tra il 2025 e il 2030 l’off price rappresenterà il 12% del comparto moda: cos’è e perché sta crescendo così velocemente.

A cura di Beatrice Manca

La moda prova a tornare ai livelli pre pandemia: tra i segmenti che crescono più rapidamente, guidando la ripresa, ci sono le vendite off price, cioé a prezzi ribassati. Outlet e rivenditori online avranno un boom nei prossimi anni: tra il 2025 e il 2030 il mercato off price crescerà a un ritmo cinque volte superiore rispetto al tradizionale retail a prezzo pieno. Lo sostiene un nuovo rapporto del McKinsey Institute dal titolo ‘Mastering off price fashion in an omnichannel world‘, che ha preso in esame 11mila consumatori in 10 Paesi europei. I vantaggi non sono solo per i clienti: ora sono gli stessi brand a puntare sui canali di vendita off price per ragioni economiche e di sostenibilità ambientale.

Che cos'è la moda off price

L'off-price è un ampio segmento all'interno del mercato globale della moda e si caratterizza per le vendite a prezzi ribassati: fanno parte di questa galassia gli outlet, i discount e i rivenditori sottocosto, che propongono abiti e accessori di marca di collezioni passate, quindi a prezzi più bassi e più accessibili. Il grande appeal di questo settore è ovviamente l'accessibilità: capi di lusso a prezzi di fascia media o bassa, che permettono a molte più persone di avvicinarsi a marchi che altrimenti sarebbero fuori budget. C'è poi da considerare il fattore sostenibilità: per i brand è l'occasione di monetizzare anche sull'invenduto e di evitare che la merce rimanga sepolta in magazzino, un vero e proprio spreco di risorse. La vera novità, secondo McKinsey, è che sono i marchi stessi a considerare gli outlet come un'opportunità e non come competitors. Perciò hanno iniziato a curare i punti vendita off price anche nell'aspetto, regalando ai clienti la stessa esperienza di vendita (o quasi) che troverebbero nelle boutique.

L'off price guida la ripresa della moda post Covid

Secondo il rapporto di McKinsey, l'off-price è sempre più un motore di crescita: già forte prima della pandemia, durante il lockdown ha subito perdite contenute e adesso è destinato a crescere cinque volte più velocemente del segmento di vendite a prezzo pieno. Tra il 2025 e il 2030 l'off price rappresenterà il 12% del comparto moda. I prezzi scontati hanno due canali di vendita: fisici (come gli outlet) e online, dove i prezzi bassi e il grande assortimento rendono possibile un grande successo di vendite. L'off price non è solo un vantaggio per chi compra, sottolinea il rapporto, ma anche per chi vende: "Rappresenta un'opportunità particolarmente preziosa per i marchi di moda per ampliare la loro portata a clienti che altrimenti non potrebbero prendere in considerazione le loro offerte a prezzo pieno".