Leone Lucia Ferragni col cappello di Spiderman: è un regalo di Lazza (e vittoria vuole “rubarglielo”) In occasione di un progetto top secret realizzato insieme, Lazza ha portato a Fedez un regalo per Leone. Di cosa si tratta? Di un cappello di Spiderman che ha “scatenato l’ira” di Baby Vittoria.

A cura di Valeria Paglionico

I piccoli di casa Ferragni, Leone e Vittoria, sono ormai vere e proprie celebrità: nonostante la tenerissima età, possono già essere considerati veri e propri influencer con i genitori Fedez e Chiara Ferragni. Non sorprende che gli amici della mamma e del papà facciano a gara per sorprenderli con dei dolci regali, così da renderli felici e da strappargli un sorriso. L'ultimo a essersi aggiunto alla "lista" è stato Lazza, che in occasione di un impegno lavorativo con il rapper ha portato un dono per il primogenito Ferragnez: ecco di cosa si tratta e per quale motivo l'accessorio è diventato protagonista di un piccolo "dramma familiare" con Baby Vittoria.

Il regalo di Lazza per Leone

Ieri sera Fedez e Lazza si sono ritrovati per un progetto speciale ma al momento ancora top secret e non hanno esitato a fotografarsi insieme nei camerini. Il secondo classificato non solo ha scherzato sul fatto che "si stava truccando come Chiara Ferragni", ha anche portato con sé un regalo per il piccolo Leone. Di cosa si tratta? Di un originale cappellino di Spiderman, il supereroe preferito del bimbo. Per la precisione il modello scelto dal rapper è il 59Fifty in total red con la visiera piatta, decorato con le maschere dell'uomo ragno ricamate sul frontino, il logo Marvel sul retro e delle patch a tema sui lati. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 50 euro.

Il cappello 59Fifty

Una volta che Fedez è tornato a casa post-lavoro e ha consegnato il regalo di Lazza a Leone, tra i piccoli Ferragnez è nato un vero e proprio "dramma" (che lo stesso rapper ha definito "Drama cappellino"): la piccola Vittoria, infatti, desiderava un accessorio uguale. Il papà ha provato a dissuaderla facendole indossare un suo vecchio modello total white ma purtroppo non l'ha "fregata", è riuscito a calmarla solo nel momento in cui ha detto che sarebbe andata ad acquistare lo stesso accessorio anche per lei. Insomma, i due fratellini sono letteralmente adorabili, anche quando si ritrovano a litigare per futili motivi tra le mura domestiche.

