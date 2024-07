video suggerito

Lennon Gallagher diventa modello: il figlio di Liam degli Oasis è il nuovo volto di Burberry Si chiama Lennon Gallagher ed è il figlio 25enne di Liam Gallagher, il frontman degli Oasis. Ha deciso di non seguire le orme del padre nella musica, è diventato modello ed è stato scelto come volto di Burberry.

A cura di Valeria Paglionico

I nepo baby stanno conquistando il mondo dello spettacolo e della moda, tanto che praticamente a ogni evento glamour ce n'è almeno uno che riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé col suo fascino, col suo stile e con la sua incredibile somiglianza col genitore noto. Hanno tutti raggiunto la popolarità fin da piccolissimi con il loro cognome "famoso" ma col tempo stanno dimostrando di vantare talento e animo artistico proprio come la mamma o il papà. L'ultimo a essersi aggiunto al "club" è Lennon Gallagher, il figlio del frontman degli Oasis Liam Gallagher, che proprio di recente ha raggiunto un importante traguardo: è diventato il nuovo volto di Burberry, Maison simbolo della moda britannica.

La carriera nella moda di Lennon Gallagher

Nato nel 1999 dal matrimonio (finito l'anno dopo) tra Liam Gallagher e Patsy Kensit, Lennon Gallagher ha deciso di non seguire le orme dei suoi genitori nella musica e nel cinema. Ha preferito la moda, diventando in pochi anni uno dei nomi più in vista del settore. Sopracciglia folte e scure, occhi chiari e penetranti, stille grunge: l'incredibile somiglianza con il cantante degli Oasis è il suo "biglietto da visita" ma, al di là di questo, vanta anche un irresistibile fascino tipicamente britannico. Ha lavorato con Saint Laurent, MSGM, Ami Paris, Lanvin, Kenzo e ora è stato scelto da Burberry, la griffe "di bandiera", come volto della nuova campagna.

L'iconico look del figlio di Liam Gallagher

Insieme a Kai-Isaiah Jamal e Giselle Norman, Lennon Gallagher è protagonista della campagna Burberry Classic, linea che ha reinventato le icone della Maison con un tocco esclusivo e moderno. Fotografato da Davit Giorgadze, ha posato col classico trench ma in una versione grigio perla, abbinandolo a un paio di pantaloni in tinta e a un maglioncino grigio scuro. Non poteva mancare l'iconico tocco check: il figlio di Liam ha completato il tutto con borsa shopper e sneakers a quadroni neri, blu e grigi. Insomma, Lennon sembra essere destinato a diventare il golden boy della moda, capace di far sognare anche i nostalgici fan della mitica rock band degli anni '90.

