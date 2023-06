Leni Klum senza trucco: mostra i brufoli sul viso e celebra la bellezza della “normalità” Leni Klum ha seguito la mania dei selfie senza trucco e ha mostrato con orgoglio il suo viso “al naturale”, diventando paladina di body positivity.

A cura di Valeria Paglionico

La mania più amata dalle star da qualche anno a questa parte? Quella di postare sui social le proprie foto senza trucco, così da dimostrare a tutti che la propria bellezza è assolutamente naturale. L'ultima a non aver resistito al trend è stata Leni Klum, la figlia nata dalla relazione della modella Heidi Klum con Flavio Briatore. Siamo abituati a vederla impeccabile in passerella e nei servizi fotografici patinati ma com'è nella "realtà"? È stata lei stessa a rivelarlo con un selfie acqua e sapone, nel quale non ha avuto paura di mettere in risalto le normali imperfezioni della pelle: ecco lo scatto della giovane top model senza trucco.

Il selfie al naturale di Leni Klum

L'avevamo lasciata alla festa per i suoi 19 anni (con tanto di torta di patatine), oggi ritroviamo Leni Klum su Instagram in una versione inedita. Essendo agli esordi della carriera, ci ha sempre tenuto ad apparire al meglio di fronte i riflettori ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione e ha posato al naturale, dando prova di grande coraggio e sicurezza in se stessa. Niente mascara, fondotinta, eye-liner e correttore, la figlia di Heidi si è immortalata senza neppure un filo di trucco. Ha realizzato il selfie poco prima di darsi alla beauty routine: indossa una vestaglia, ha i capelli ancora bagnati dopo aver fatto la doccia e utilizza una fascia di spugna a forma di fiocco arcobaleno per tenerli tirati all'indietro.

Leni Klum senza trucco

Leni Klum è paladina di body positivity

Il dettaglio che non può passare inosservato? Avendo rinunciato sia al make-up che ai filtri di Instagram, Leni ha rivelato il suo viso al naturale con delle piccole imperfezioni sulla pelle. Ha qualche brufoletto infiammato sulle guance e sulla fronte, a prova del fatto che anche lei nella quotidianità si ritrova ad affrontare i comuni problemi che affliggono qualsiasi ragazza della sua età. Il gesto, però, nasconde un importante valore simbolico: la modella è diventata simbolo di body positivity e ha dimostrato a tutti che le imperfezioni e i problemi della pelle non possono intaccare la bellezza di una persona.