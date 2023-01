Leni Klum è il nuovo volto Dior Beauty: è una diva con foulard leopardato e rossetto rosso Leni Klum è il nuovo volto di Dior Beauty. La figlia di Heidi è diventata protagonista della nuova campagna, in occasione della quale ha posato come una diva d’altri tempi.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo pullula di "figli di" che fin da giovanissimi cominciano a seguire le orme dei genitori e non sorprende che diventino celebrità di fama internazionale prima ancora di compiere 18 anni. Conquistano le passerelle più ambite, sfilano sui red carpet al fianco di star hollywoodiane e appaiono sempre a perfetto agio di fronte i riflettori: insomma sono loro i nuovi divi contemporanei. A essersi aggiunta alla lista da diversi anni è Leni Klum, la figlia nata dalla relazione di Heidi Klum con Flavio Briatore (anche se quest'ultimo non l'ha mai riconosciuta). Di recente la modella 18 ha raggiunto un nuovo traguardo: dopo aver spopolato alle Fashion Week mondiali, è diventata il volto della campagna Dior Beauty.

Dior punta sulla bellezza di Leni Klum

L'avevamo lasciata in intimo al fianco di mamma Heidi in una delle campagne pubblicitarie natalizie, oggi ritroviamo Leni "in solitaria" in uno shooting firmato da una delle Maison di moda più seguite e apprezzate al mondo, Dior. La nota griffe francese ha puntato tutto sulla sua bellezza fresca e sbarazzina, realizzando delle foto all'insegna dello stile glamour per lanciare l'ennesima collezione Beauty. A condividere gli scatti inediti sui social è stata la modella in persona, che nella didascalia dell'album ha commentato il suo beauty look dicendo: "Non si può mai sbagliare con un classico rossetto Dior red 999, semplicemente iconico".

Leni Klum per Dior Beauty

Leni Klum in versione diva

Nella campagna firmata Dior Beauty Leni Klum appare solo a mezzo busto ma, nonostante ciò, riesce lo stesso a incantare tutti con la bellezza mozzafiato ereditata dalla mamma. Indossa un top trasparente in total black e si compre il capo con un foulard leopardato con il logo in vista, trasformandosi così in una vera e propria diva d'altri tempi. Ha lo sguardo rivolto dritto in camera e mette in mostra un make-up impeccabile realizzato con una linea di eye-liner impeccabile e un rossetto fiammante. Nonostante abbia solo 18 anni non ha forse tutte le carte in regola per diventare una diva internazionale proprio come la madre Heidi Klum?