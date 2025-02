Le star del K-pop conquistano Milano, sono loro i veri divi della Fashion Week

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è partita solo da tre giorni ma sono già moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26 con degli show spettacolari e d'impatto. Diesel, Gucci, Emporio Armani, Blumarine: questi sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno sfilato, sorprendendo il pubblico con abiti super glamour e location suggestive. A rendere l'evento ancora più seguito sono le star nazionali e internazionali sedute nelle prime file dei front-row, da Chiara Ferragni tornata alla MFW dopo un anno a Sharon Stone, accolta da una vera e propria ovazione. Chi sono, però, i veri divi della Settimana della Moda? Le star del K-pop, ormai diventati letteralmente onnipresenti a ogni show.

Da Jin dei BTS a Karina delle Aespa: i cantanti del K-pop alle sfilate

Alla sfilata di Gucci tutti i riflettori sono stati puntati su Jin, uno dei membri del gruppo musicale BTS che proprio lo scorso anno è stato scelto come ambassador della Maison. Elegantissimo in giacca di pelle, camicia e cravatta, ha incantato i fan col suo magnetismo.

Jin dei BTS da Gucci

Da Prada, invece, sono stati avvistati sia Karina della girlband Aespa, apparsa meravigliosa in un abito bon-ton col fiocco sulla scollatura, che Jo e Harua degli &TEAM (entrambi con le borsette iconiche della griffe a tracolla).

Shownu dei MONSTA X sfila per K-way

Shownu dei MONSTA X ha addirittura calcato la passerella di K-way per celebrare i 60 anni del brand. A chiudere la lista (almeno per il momento) non poteva che essere la global ambassador di Versace, Hyunjin degli StrayKids, arrivata a Milano in un maxi trench avvitato blu navy.

Karina della girlband Aespa alla sfilata di Prada

Perché le star del K-pop partecipano alla Milano Fashion Week

In quanti si sono chiesti per quale motivo la presenza delle star coreane è tanto massiccia alla Milano Fashion Week? Il K-pop è il fenomeno del momento e riscuote così tanto successo in tutto il mondo da essere riuscito a trasformare i cantanti in veri e propri idoli.

L'arrivo a Milano di Hyunjin degli StrayKids

L'universo della moda ha "sfruttato" il fenomeno a suo favore, scegliendo proprio le celebrità orientali come icone fashion. Che siano ambassador di una Maison o semplicemente invitati agli show, non importa, i divi del K-pop riescono sempre a generare un incredibile entusiasmo tra i fan, portando inevitabilmente l'attenzione anche sull'evento a cui hanno partecipano. Insomma, le griffe che partecipano alla Settimana della Moda di Milano "giocano" con il marketing: con le star coreane tra le prime file dei front-row intendono rivitalizzare l'immagine del brand, nel tentativo di avvicinarsi sempre di più a un pubblico di giovanissimi.

Jo e Harua degli &TEAM alla sfilata di Prada