Le sneakers bianche (come quelle di Deva Cassel) sono le scarpe da avere quest’estate Il capo che non può proprio mancare nel vostro armadio estivo? Le sneakers bianche. Sono minimal ma allo stesso tempo glamour e sono capaci di illuminare ogni tipo di look.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ormai arrivata e, complice il caldo asfissiante, tutti abbiamo rispolverato gli abiti leggeri, gli hot pants e le minigonne. Sebbene ci siano dei capi diventati veri e propri must have negli ultimi mesi, dai minidress con i cut-out agli zoccoli di legno, i "classici intramontabili" continuano a resistere e a spopolare. È il caso delle sneakers bianche: candide, minimal e comode, vengono considerate un accessorio timeless capace di salvare ogni look. Deva Cassel sembra averlo capito bene, basta guardare l'outfit che di recente ha mostrato sui social: ecco tutti i dettagli della scelta di stile della figlia di Monica Bellucci.

Il look estivo di Deva Cassel

Siamo sempre stati abituati a vedere Deva Cassel in passerella o nei servizi fotografici di moda ma è sui social che rivela la sua vera natura. Di recente, ad esempio, ha posato in versione casual, lanciando il look da imitare durante l'estate. Niente minigonne, abiti da sera o scintillii, ha preferito la semplicità. La figlia di Monica Bellucci ha infatti abbinato un paio di bermuda in denim a una t-shirt bianca oversize, completando il tutto con delle sneakers total white un tantino logorate. Per la precisione si tratta delle Nike Air Force 1 Triple White portate con dei calzettoni di spugna firmati DC in bella vista. Occhiali da sole da diva, capelli mossi e anelli a tutte le dita: la modella non riesce forse a fare concorrenza anche alla mamma in fatto di bellezza?

Deva Cassel con le Nike Air Force 1 Triple White

Come abbinare le sneakers bianche

Perché le sneakers bianche non possono proprio mancare nel guardaroba estivo di ognuno di noi? Sono un accessorio evergreen che sta bene su tutto e che è capace di aggiungere un tocco casual e trendy a ogni look. Che si usino per andare in palestra, per fare una passeggiata o per uscire la sera, non importa: sono sempre comodissime, luminose e soprattutto glamour. A gambaletto, basse o chunky, possono essere abbinate a dei completi sportivi e a degli outfit balneare ma anche a dei vestitini più eleganti scelti per una cena speciale. Insomma, le scarpe da ginnastica bianche sono un vero e proprio "salvavita". In quanti seguiranno l'esempio di Deva Cassel e non riusciranno a farne a meno durante l'estate?