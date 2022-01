Le nozze della principessa Fadzillah: abito coi cristalli e tiara preziosa per la figlia del sultano La principessa Fadzillah Lubabul, la figlia del sultano del Brunei ha sposato il borghese Mahmoud Al-Hashimi. I festeggiamenti sono durati un’intera settimana e sono stati spettacolari e in pieno stile reale. Per l’occasione la sposa ha indossato un abito tradizionale coordinato a quello del marito completamente ricoperto di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo e spettacolare Royal Wedding ma questa volta i Windsor non c'entrano nulla. A sposarsi è stata la principessa Fadzillah Lubabul, la figlia del sultano del Brunei, il miliardario Hassanal Bolkiah, e della sua seconda moglie Mariam Abdul Aziz. Nonostante fino ad ora abbia sempre preferito rimanere lontana dai riflettori, il suo matrimonio è finito al centro dell'attenzione dei media. Al di là dei festeggiamenti durati una settimana, dei tremila invitati e degli abiti da sogno, a fare scalpore è il fatto che il marito è un borghese. A essere salito sull'altare con la principessa è Mahmoud Al-Hashimi, conosciuto proprio grazie al papà, visto che è tra i dipendenti del suo ufficio.

I festeggiamenti sono durati una settimana

La principessa Fadzillah Lubabul ha fatto le cose in grande per il suo matrimonio: per diventare ufficialmente la moglie di Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi ha dato vita a una cerimonia da sogno cominciata con il fatidico sì nella moschea Omar Ali Saifuddien. I festeggiamenti sono durati un'intera settimana e, tra colpi di cannone sparati nel cielo e un ricevimento a palazzo in una camera rivestita d'oro, è stato tutto un vero e proprio sogno.A brindare con i neo-coniugi c'erano ben tremila invitati, molti dei quali appartenenti alla numerosissima famiglia della sposa. L'unico piccolo "inconveniente"? Per convolare a nozze con il compagno borghese la principessa ha dovuto rinunciare ai suoi titoli.

Il matrimonio della figlia del sultano

L'abito da sposa scintillante della figlia del sultano

Nel matrimonio della figlia del sultano potevano mai mancare i preziosi dettagli di stile? Assolutamente no. Fadzillah ha indossato un abito bianco completamente ricoperto di cristalli, coordinato al look del marito, che ha invece sfoggiato il tradizionale baju cara melayu (ovvero una tunica con i pantaloni lunghi). La principessa ha poi completato il tutto con un turbante, un lunghissimo velo total white e una tiara tempestata di perle e diamanti. Si tratta di uno dei gioielli di famiglia, appartiene infatti alla sua matrigna, la principessa Majeedah, attuale moglie di Sultan Hassanal Bolkiah, che è stata la prima a indossarla nel 2007 quando ha sposato il sovrano del Brunei. Quattordici anni dopo la tiara è simbolicamente passata alla giovane Fadzillah che l’ha sfoggiata durante le nozze che si sono svolte nella moschea Omar Ali Saifuddien.