Laurea honoris causa a Federica Pellegrini: sfida i tabù su ciclo mestruale e sport Il 29 settembre Federica Pellegrini terrà una lectio magistralis su mestruazioni e sport. Alle Olimpiadi del 2016 aveva parlato apertamente di come il ciclo avesse influenzato la gara.

A cura di Beatrice Manca

Per Federica Pellegrini è un momento di grandi successi: dopo aver lasciato le gare, la campionessa si è sposata con Matteo Giunta, allenatore e compagno di vita. I due hanno organizzato una sontuosa cerimonia a Venezia e poi hanno sfilato insieme sul red carpet della Mostra internazionale del cinema. Adesso la nuotatrice raggiunge un nuovo traguardo: una laurea honoris causa all'università San Raffaele di Roma in "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate".

La cerimonia di proclamazione si terrà alle 11 di giovedì 29 settembre nell'aula magna dell'ateneo, in via di Val Cannuta. Oltre al rettore Vilberto Stocchi sarà presente anche Giovanni Malagò, presidente del Coni. In quell'occasione Federica Pellegrini terrà una lectio magistralis dal titolo: "La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione". Un passo importante per sfatare i molti pregiudizi che da anni condizionano la vita delle sportive e soprattutto per sfatare il tabù. Solo di recente, infatti, le atlete hanno iniziato a parlare pubblicamente delle mestruazioni, un fenomeno del tutto naturale che però può incidere sulle performance di gara. Conoscere le varie fasi del ciclo significa anche adattare allenamenti e dieta alle esigenze del proprio corpo.

Federica Pellegrini ha parlato di questo argomento in diverse occasioni: nel 2016, dopo la sconfitta nella gara dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Rio 2016 disse pubblicamente che aveva calcolato male l'arrivo del ciclo e che aveva gareggiato nel momento per lei peggiore. Il 29 settembre la Divina riceverà la corona d'alloro, ultimo traguardo in una carriera costellata da succesi.