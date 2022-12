Laura Pausini con la tutina rossa e gli stivali di cristalli: “Ufficialmente nel mood natalizio” Laura Pausini si prepara al grande concerto della vigilia di Natale con un look all’insegna dello scintillio, tra piume e strass.

A cura di Beatrice Manca

Mancano poche ore alla vigilia di Natale e le star si preparano festeggiare tra alberi addobbati, tavole imbandite e il calore di amici e parenti. Anche Laura Pausini è ufficialmente entrata "nel mood natalizio" e lo ha dimostrato con un nuovo look. Colore? Ovviamente rosso!

Laura Pausini si prepara al concerto con la tutina di piume

Questa sera Laura Pausini ci farà vivere la magia delle feste con un concerto speciale trasmesso alle 21.15 su Sky Uno. Tra i classici del Natale e nuovi arrangiamenti, "Laura Pausini: Laura Xmas" si annuncia un grande evento. Come si sta preparando la cantante all'appuntamento? Una colazione relax con una fetta di pandoro e un look festivo che più festivo non si può: un catsuit aderente rosso fuoco con una decorazione di piume.

Laura Pausini con stivali Balenciaga

Gli stivali di cristalli di Laura Pausini

Per completare il look Laura Pausini ha indossato gioielli con pietre scintillanti – due maxi anelli e un paio di orecchini coordinati. Il tocco da vera diva però sono stati gli stivali cuissard con il tacco, alti fino alla coscia, tempestati di cristalli rossi.

Laura Pausini con stivali Balenciaga

Gli stivali a punta sono firmati Balenciaga: si tratta del modello Knife, risalente a qualche stagione fa, e non sono più in vendita sul sito. Sulle piattaforme specializzate in second hand si trovano in vendita a circa duemila euro. Il 2022 è stato un grande anno per Laura Pausini: come ci stupirà sul palco di questo grande evento natalizio?