L’appello di Donatella Versace per le elezioni: “Votate per proteggere i diritti” A pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre, la stilista Donatella Versace ha ricordato sui social l’importanza di far sentire la propria voce andando alle urne.

A cura di Beatrice Manca

La Milano Fashion Week è appena iniziata e tutti i riflettori sono puntati sul mondo della moda. Ancor prima di presentare la collezione donna Primavera/Estate 2023, Donatella Versace è salita alla ribalta per un post su Instagram. Niente a che vedere però con modelle, tendenze o nuove collaborazioni. La famosa stilista, alla guida del brand fondato dal fratello Gianni Versace, ha preso posizione sulle elezioni politiche di domenica 25 settembre invitando tutti ad andare a votare.

L'appello al voto di Donatella Versace

Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale: il 25 settembre il paese andrà alle urne e da più parti arrivano gli appelli al voto. Negli anni, infatti, la percentuale di astenuti sempre cresciuta per un intreccio di disaffezione alla politica e senso di disillusione generale. La stilista Donatella Versace ha ricordato su Instagram l'importanza di far sentire la propria voce per cambiare ciò che non ci piace. "Andate a votare – ha scritto accanto alla foto di un cuore tricolore – queste elezioni sono importantissime per il nostro Paese!". Poi ha affrontato il tema che le sta più a cuore, le libertà e i diritti individuali: "Il 25 settembre votate per proteggere i diritti acquisiti, pensando al progresso e con un occhio al futuro. Mai guardarsi indietro. Votate!" Un messaggio in linea con la sua attività: la stilista di Reggio Calabria ha più volte organizzato eventi e dibattiti che hanno al centro l'empowerment femminile. Versace sfilerà venerdì 23 settembre: il suo show, ogni anno tra i più attesi, coinvolge sempre top model e star. Quest'anno dobbiamo aspettarci un manifesto politico in passerella?