Lady Louise Windsor compie 21 anni: per il party di compleanno indossa la collana low-cost Lady Louise Windsor ha compiuto 21 anni lo scorso weekend e sui social sono comparse le foto della festa di compleanno che ha organizzato con gli amici e il fidanzato: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è finita al centro dell'attenzione dei media internazionali durante il weekend che si è appena concluso e non solo perché Kate Middleton è tornata per ben due volte in pubblico dopo la lunga pausa dai riflettori, anche Lady Louise Windsor ha vissuto un momento speciale. La figlia del principe Edoardo e di sua moglie Sophie, Duchessa di Edimburgo, ha compiuto 21 anni e per l'occasione ha organizzato una maxi festa nel campus universitario, brindando sia con i colleghi che con il fidanzato Felix. Essendo molto bassa nella linea di successione al trono, le viene concesso di usare liberamente i social ed è proprio su uno degli account dell'università che sono comparse le foto del party: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

I 21 anni di Lady Louise Windsor

Lady Louise Mountbatten-Windsor è la figlia del principe Edoardo e, complice il fatto che era la pronipote preferita di Elisabetta II e del principe Filippo, è tra i membri più in vista della corte britannica anche se occupa la sedicesima posizione nella linea di successione al trono. Attualmente studia Letteratura inglese alla St. Andrews, in Scozia, la stessa università di Kate e William, ed è proprio lì che ha incontrato il fidanzato Felix da Silva-Clamp, un brillante collega che ha vissuto a lungo in Australia, visto che la mamma lavora per l'Oms. Come ha festeggiato i 21 anni lo scorso 8 novembre? Dandosi alle danze scatenate e ai selfie con i colleghi universitari e il ragazzo.

Lady Louise Windsor con Felix da Silva-Clamp

Il look di compleanno di Lady Louise Windsor

Per un'occasione tanto speciale come il 21esimo compleanno Lady Louise Windsor non ha rinunciato allo stile e all'eleganza. Ha puntato sulla raffinatezza senza tempo del tubino nero, per la precisione un modello con un profondo scollo a V e un cut-out sulla schiena che ha lasciato la pelle nuda. Per completare il tutto ha poi scelto un'appariscente collana rigida total gold aperta sul davanti, gioiello che può essere trovato su molti siti di moda low-cost a meno di 50 euro. Capelli ricci legati in un mezzo raccolto, make-up naturale e sorriso stampato sulle labbra: Louise diventerà mai una working royal? L'unica cosa certa è che in occasione del suo compleanno è riuscita a conquistare i tabloid britannici.