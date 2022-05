Lady Gaga lancia il bikini con le catene: è suo il costume più audace dell’estate 2022 Lady Gaga ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare, lo ha fatto con un due pezzi che si rivelerà perfetto per l’estate: un bikini micro con le catene e un audace taglio cut-out sul décolleté.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è cominciata solo da poco più di un mese ma, complici le giornate sempre più calde e soleggiate, le star hanno già dato il via alla stagione balneare. C'è chi come Belén si è concessa una vacanza in barca e chi come Lady Gaga si è "accontentata" di un bagno in piscina, il dettaglio che accomuna le celebrities è che stanno rispolverando tutte i costumi e i bikini più glamour delle loro collezioni. È stata proprio la nota protagonista di House of Gucci ad aver attirato le attenzioni dei media nelle ultime ore: ha posato in due pezzi, lanciando il modello must-have della bella stagione e mettendo in mostra la sua incredibile forma fisica.

Il bikini cut-out di Lady Gaga

Lady Gaga ha trascorso le ultime ore a Las Vegas e ha approfittato delle temperature calde per fare un bagno in piscina, documentando tutto sui social. Si è scattata alcune foto prima di tuffarsi e ha sfoggiato un outfit balneare che si rivelerà perfetto per l'estate 2022. La popstar ha indossato un due pezzi celeste firmato Shein, un modello con tanga sgambatissimo con delle catene laterali e reggiseno con le spalline a catena e un audace taglio cut-out al centro del décolleté. Non sono mancati gli occhiali da sole da diva di Tom Eerebout X Komono e un'acconciatura ondulata perfettamente curata.

Lady Gaga col bikini Shein

Lady Gaga mostra il lato b

Lady Gaga ha condiviso lo scatto in cui il total outfit da piscina è visibile in modo integrale solo tra le Stories, mentre sull'account ha postato una foto molto più audace. Piuttosto che lasciarsi immortalare frontalmente, ha posato di spalle con il lato b in primo piano e con la testa girata, così da rivolgere lo sguardo dritto in camera. Si è poi alzata sulle punte, così da mettere ancora più in risalto il fondoschiena. Oltre a rivelare una forma fisica da urlo, l'attrice ha anche dimostrato di essere la regina delle provocazioni. Fino all'inizio dell'estate continuerà a sorprendere i fan con delle audaci foto in bikini?