Lady Diana, il ritratto finisce all’asta (ma è una foto che non è mai piaciuta alla principessa) Sono passati più di 20 ani dalla morte di Lady Diana ma sono moltissimi coloro che non l’hanno mai dimenticata. Non sorprende che un suo vecchio ritratto sia stato messo all’asta, peccato solo che si tratti di un ritratto che non è mai piaciuto alla principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana ha perso tragicamente la vita nel 1997 ma, nonostante siano passati più i 20 anni da quel terribile incidente, continua a essere amatissima in ogni parte del mondo. È stata la prima principessa moderna della storia, una donna che è riuscita a distinguersi per gentilezza e dolcezza, un'indiscussa icona di stile. Non sorprende, dunque, che ancora oggi siano moltissimi i tabloid che parlano di lei, rivelando alcune indiscrezioni esclusive sulla sua vita. Di recente è emerso un nuovo ritratto che la vede protagonista e la cosa particolare è che verrà messo all'asta, peccato solo che la principessa non apprezzasse particolarmente quello scatto.

Qual è la foto di Lady D. che andrà all'asta

Nel momento in cui Lady Diana ha perso la vita, i Windsor hanno scelto tra le tante foto a disposizione un ritratto che riuscisse a rappresentare al meglio la principessa. Alla fine la scelta è ricaduta su uno scatto del 1986 realizzato da Terence Donovane, che immortalò la Duchessa quando aveva solo 25 anni. Si tratta di un'opera 20×16 pollici, nella quale Lady D. indossava uno splendido abito di velluto viola cangiante con lo scollo a barca firmato Bruce Oldfield. Il dettaglio che in pochi immaginano? La Spencer odiava quell'immagine, tanto che, se avesse potuto, l'avrebbe bandita da corte.

Perché il ritratto degli anni '80 non piaceva alla principessa

Fin dalla prima volta che Lady Diana vide la foto manifestò il suo dissenso verso una possibile pubblicazione (forse perché le ricordava il momento difficile che affrontava al fianco di Carlo, all'epoca già amante di Camilla) ma, nonostante ciò, dopo la sua morte i Windsor la fecero finire su una serie di francobolli che la commemoravano. Oggi quello scatto della Duchessa è tornato alla ribalta: presto potrà finire sulle mura dei suoi fan. Il motivo? La foto verrà messa all'asta a Bonhams e dovrebbe essere venduta per circa 15mila sterline. Diana approverebbe la cosa se fosse ancora in vita? L'unica cosa certa è che il suo fascino persiste ancora e sono moltissimi coloro che farebbero di tutto pur di accaparrarsi un suo "feticcio".