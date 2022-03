Lady Diana e Kate Middleton vestite dalla stessa stilista: l’incredibile storia di Catherine Walker Lady Diana e Kate Middleton non si sono mai incontrate, ma tra loro c’è un ideale passaggio di testimone: ecco perché i loro look sono così simili.

A cura di Beatrice Manca

Dal giorno in cui Kate Middleton è entrata a far parte della famiglia reale i suoi look sono stati analizzati minuziosamente: una vera principessa sa parlare anche con gli abiti, mandare messaggi e rendere omaggio alle grandi donne che l'hanno preceduta. Tra queste c'è sicuramente lady Diana, la principessa scomparsa prematuramente: le due donne non si sono mai incontrate, ma tra loro c'è stato un ideale passaggio di testimone. Non si contano infatti le occasioni in cui Kate si è ispirata dichiaratamente agli abiti di lady D. Le due royals hanno due stili diversi, adatti a ruoli ed epoche diverse, ma condividono un segreto di stile: per anni sono state vestite dalla stessa stilista: Catherine Walker.

Kate Middleton in Catherine Walker

La storia di Catherine Walker, dal lutto alla casa reale

Il nome Catherine Walker è ben noto a tutti gli appassionati di royal family: i famosi coat dress di Kate Middleton portano quasi tutti la sua firma, così come alcuni outfit di lady D rimasti nella storia. La stilista britannica però oggi non c'è più: l'etichetta con il suo nome oggi viene gestita dal marito, che continua a vestire Kate Middleton portando avanti lo straordinario lavoro della moglie scomparsa. E pensare che la designer è arrivata al successo quasi per caso: ha iniziato a cucire dopo la morte del primo marito, usando questo sfogo creativo per elaborare il lutto. Il suo insegnante, Said Cyrus, sarebbe diventato ben presto suo marito e il suo partner commerciale per trent'anni.

lady Diana in un abito Catherine Walker

Il primo negozio, aperto a Chelsea, non portava nemmeno il nome della stilista: marito e moglie scelsero di lavorare con la sartoria "più riservata di Londra", l'unica che al telefono non aveva voluto fornire l'elenco dei clienti. Ma come ha fatto l'esordiente Catherine Walker a entrare nel guardaroba della royal family? Merito di Anna Harvey, fashion editor di Vogue, e dello stile semplice e ricercato che piaceva all'aristocrazia inglese: Catherine Walker iniziò a disegnare abiti premaman per la giovanissima lady Diana e il resto è storia. Perfino l'ultimo vestito indossato dalla principessa di Galles porta la firma di Walker: l'abito nero con cui è stata sepolta era stato acquistato dalla principessa poco prima di morire.

gli abiti Catherine Walker di lady Diana sono stati messi all’asta

Perché gli abiti di Catherine sono i preferiti di Kate Middleton

Catherine Walker con i suoi abiti semplici, eleganti e glamour trasformò lady Diana da timida adolescente a icona di stile mondiale. Ben presto conquistò un posto d'onore all'interno della royal family grazie alle doti più apprezzate a corte: serietà, impegno e discrezione. La stilista volle mantenere la sua clientela ristretta per concentrarsi su ogni cliente (incluse quelle reali) al meglio delle sue capacità.

Kate Middleton durante una visita reale in Pakistan

Ogni abito della principessa era studiato nei minimi dettagli: Catherine Walker e il marito sono stati due veri diplomatici della moda, tanto che prima di ogni royal tour si immergevano nella cultura dei Paesi in questione per creare outfit adatti all'occasione.

Kate Middleton in Catherine Walker

Oggi questo compito viene portato avanti dal marito della defunta stilista per Kate Middleton: abiti sempre impeccabili, rigorosi ma femminili, adatti alle occasioni più formali. La Duchessa sa che con questi abiti non può sbagliare, e infatti li "ricicla" volentieri: ha indossato per due volte lo stesso cappotto del marchio, in due colori diversi, per il funerale di Filippo e poi per il concerto di Natale. Siamo sicuri che la sartoria la accompagnerà ancora per molti anni, fino al trono: d'altronde, difficilmente si può sbagliare seguendo l'esempio di Diana!