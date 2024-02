L’adesivo sulla chitarra di Stash a Sanremo: il dettaglio nascosto è ispirato al meme virale Credevate di conoscere ogni dettaglio dei look della finale di Sanremo 2024? Probabilmente vi sbagliavate: ecco le foto dell’insolito adesivo che Stash ha attaccato alla sua chitarra durante la performance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 si è appena conclusa ma se ne continua a parlare praticamente ovunque tra indignazione sul "caso Geolier" e reazioni allo "stop al genocidio" di Ghali. Tralasciando stare le immancabili polemiche, ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto i look sfoggiati dai protagonisti dell'evento. Sebbene sul palcoscenico dell'Ariston abbia trionfato il total black (forse un po' troppo "noioso"), non sono mancati gli scintillii e i guizzi originali, dalle maxi collane d'oro di Emma Marrone al completo con gli orsetti di Dargen D'Amico, fino ad arrivare alle unghie XXL di Big Mama. La cosa che forse in pochi hanno notato è che anche Stash dei The Kolors ha aggiunto un dettaglio davvero "inaspettato" al suo look della finale: ecco di cosa si tratta.

Cosa c'è attaccato sulla chitarra di Stash

I The Kolors sono stati tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024, al quale hanno partecipato con il brano Un ragazzo, una ragazza. Per il gran finale di sabato hanno puntato tutto sull'eleganza senza tempo di Emporio Armani con dei completi classici in total black, anche se Stash ha osato un tantino in più rispetto ai colleghi scegliendo una giacca dai ricami scintillanti sulla giacca e dei gioielli Damiani. Il dettaglio che forse solo in pochi hanno notato era "nascosto" sulla sua chitarra, sulla quale aveva attaccato un adesivo di se stesso, per la precisione del suo meme diventato virale proprio pochi giorni prima dell'esperienza sanremese.

Stash in Emporio Armani

Perché la foto di Stash è diventata virale

Qual è la foto di Stash diventata virale? Quella risalente allo scorso luglio per celebrare il successo di Italodisco, nella quale appare in treno con un sorriso non proprio "riuscito". Il cantante ha i denti perfetti, uguali e bianchissimi, la pelle abbronzata, i capelli perfetti e gli occhi che sembrano essere usciti da un manga. Sebbene si abbia l'impressione che l'immagine sia stata ritoccata un po' troppo, risulta ipnotica e indecifrabile. La cosa che probabilmente lo stesso Stash non si sarebbe mai aspettato è che quella foto sarebbe tornata in auge, diventando virale e adattandosi a ogni contesto possibile (addirittura c'è chi ha proposto di stamparla sulle giacche di Amadeus) Il cantante ne ha dunque approfittato per personalizzare la sua chitarra, dando vita al "meme più meme" di tutti i tempi.

Il meme di Stash