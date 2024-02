Perché questa foto di Stash dei The Kolors è diventata un meme Nei primi giorni del Festival di Sanremo i social network si sono riempiti di foto di Stash, il cantante dei The Kolors. Un’ondata di meme che è partita da un singolo scatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il Festival di Sanremo non è solo il Festival della Canzone Italiana. Negli ultimi anni è diventato anche il Festival dei Meme, soprattutto su X (fu Twitter) e Instagram. Chi ha già visto qualche edizione forse si ricorda che negli anni scorsi si potevano trovare grazie alla pazienza di qualche generoso utente anche i tweetbook di Sanremo. Erano piccoli Pdf con una raccolta di meme con rispettivo orario pubblicati dopo ogni serata.

Certo, ora X è un posto diverso ma per i meme è ancora un ottimo punto di partenza. Se diventano virali magari poi qualche creator disperato potrebbe pure rubarvelo per metterlo su Instagram. Scorrendo sugli hashtag di Sanremo in questi giorni sembra che fra tutti gli artisti in gara ce ne sia uno che abbia sollevato la creatività dei meme maker: Stash dei The Kolors. In questa edizione sono in gara con il brano Un ragazzo, una ragazza.

Come nasce il meme di Stash a Sanremo 2024

La foto di partenza è sempre la stessa. Stash in treno, osiamo dire un vagone FrecciaRossa di classe Executive, con un sorriso non esattamente riuscito. Denti perfetti, uguali e bianchissimi, pelle abbronzata e ciuffi di capelli perfettamente disordinati. Lo ammettiamo. È ipnotica, quasi indecifrabile. Non è un sorriso spontaneo ma non è nemmeno un sorriso finto. Dopo un po' che la guardi non capisce nemmeno se sia davvero un sorriso.

La foto è ricomparsa su X negli ultimi giorni ma risale a luglio del 2023. Doveva essere un post celebrativo per Italodisco, hit estiva firma da The Kolors. La caption inizia così: “Sono in treno e mi hanno appena detto che ITALODISCO è stata certificata disco di platino”. Nelle ultime ore qualcuno ha commentato: “Il più grande errore della tua vita è stato postare questo selfie”.

Come i migliori meme, anche questa foto è stata adattata a ogni contesto possibile. C’è qualcuno che suggerisce che la giacca di Amadeus nasconda un collage di foto di Stash, altri hanno usato l’intelligenza artificiale per aggiungere il suo volto a quello dei cantanti di Sanremo in gara. Qualcuno ha suggerito anche una discreta somiglianza con i giganti del manga L'attacco dei giganti.