L'abito nudo di Diletta Leotta: arriva a Sanremo 2024 coperta solo di paillettes Diletta Leotta ha preso parte alla prima delle numerose feste del Festival di Sanremo 2024. La conduttrice ha scelto un abito in paillettes e una pelliccia color corallo per il primo red carpet in riviera.

A cura di Arianna Colzi

51 CONDIVISIONI

Diletta Leotta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diletta Leotta è splendente a uno dei party della settimana del Festival di Sanremo 2024. La conduttrice si trovava a Villa Nobel, all'evento ospitato dalle radio Mediaset per cui conduce un programma quotidiano dalla riviera. Purtroppo la serata non è andata nel migliore dei modi, visto l'allarme bomba che ha costretto all'evacuazione gli ospiti e i molti cantanti in gara all'Ariston. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio, con i cantanti e le celebrities che hanno rassicurato i fan sulle loro condizioni. Nonostante la festa non sia andata come previsto, Diletta Leotta ha sfoggiato un outfit da sera davvero elegante.

Il look di Diletta Leotta per uno dei party di Sanremo 2024

Diletta Leotta regina di eleganza tra paillettes e pelliccia rosa

Diletta Leotta è una delle star di questa settimana a Sanremo. La conduttrice radiofonica è in riviera per commentare il Festival 2024 su Radio 105. Per la festa delle radio del gruppo Mediaset, Leotta ha sfoggiato un abito tunica attillato color rosa cipria tempestato di paillettes. Il look curato dal suo stylist Nicolò Grossi è stato completato da una pelliccia sui toni del rosa corallo, che ha portato come se fosse uno scialle ricco di piume intorno alle braccia.

L'outfit di Diletta Leotta

Non sono mancati gli accessori griffati, che hanno reso ancora più elegante questa mise da sera. I sandali con il tacco rossi sono di Casadei, il modello Stratosphere, tempestato di cristalli su entrambi i cinturini gioiello. Le scarpe vengono vendute sul web a 775 euro. Infine, non può mancare una delle sue borse preferite, una mini Birkin, borsa iconica di Hermès ispirata alla celebre cantautrice franco-inglese Jane Birkin, che Diletta Leotta ha scelto in color sabbia.

Il primo look di Diletta Leotta a Sanremo 2024

Tra i gioielli indossati, la conduttrice sfoggia una collana chocker in argento, anche se la pietra preziosa più luminosa è sicuramente l'anello di fidanzamento che le ha regalato il futuro marito Loris Karius in occasione della promessa di matrimonio.

Diletta Leotta a Sanremo