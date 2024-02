Sanremo 2024: allarme bomba alla vigilia del Festival, oltre venti cantanti Big evacuati Allarme bomba alla vigilia del Festival di Sanremo 2023: a Villa Nobel evacuate le persone che stavano partecipando a un evento del gruppo radio di Mediaset a cui erano presenti oltre 20 tra i Big in gara, tra cui Annalisa, The Kolors, Geolier e tanti altri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Allarme bomba a Sanremo: durante un evento organizzato dal gruppo radio di Mediaset a Villa Nobel – a cui erano presenti oltre 20 tra i cantanti Big in gara -, alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, un allarme bomba ha costretto decine di persone ad abbandonare la cena. Dopo una telefonata anonima la strada – Corso Felice Cavallotti – è stata chiusa e sono arrivate varie auto della Polizia e molti degli invitati sono stati costretti a tornare verso il centro cittadino in abito da sera. Una lunga fila di persone, infatti, ha abbandonato il posto: “Non possiamo dire molto, ci hanno solo detto che c’era un allarme bomba e ci hanno chiesto di abbandonare il posto” hanno commentato alcuni degli invitati.

Il racconto di una persona presente all'evento

Una persona presente alla serata organizzata da radio Mediaset – gruppo che controlla le emittenti R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo – ha raccontato al Tg Regione ligure che, nel bel mezzo della cena alla quale erano presenti quasi tutti gli artisti del cast tra cui Annalisa, The Kolors, Geolier, una persona si è avvicinata agli artisti invitandoli ad uscire immediatamente dalla sala. "Non dovete andare al guardaroba, ma scappare, allontanarsi il più possibile dalla villa. Molti hanno lasciato il cappotto dentro". Fortunatamente l'evacuazione è avvenuta senza alcun tipo di problema, solo disagio e lo spavento per i presenti. La polizia ha isolato la zona, sul posto Vigili del fuoco e sono attesi gli artificieri.

L'allarme bomba ha inevitabilmente alterato la quiete che caratterizzava la serata di vigilia dell'apertura del Festival tradizionalmente dedicata, come d'abitudine, ad eventi mondani organizzati in diversi locali della città.

L'allarme bomba nel 2023

Evento simile si era verificato anche nel corso dell'edizione 2023, venerdì 10 febbraio, quando in una via a poca distanza (circa 700 metri) dal Teatro Ariston, fuori dalla zona rossa controllata dalle forze dell’ordine, era stato rinvenuto un pacco bomba con all'interno polvere da sparo una decina di proiettili e una sorta di miccia.