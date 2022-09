La trasformazione di Elodie coi capelli rosso fuoco (e cuore anatomico sul petto) Elodie ha posato per un nuovo servizio fotografico sfoggiando una chioma rosso fuoco. Total red anche il look: sul seno sinistro, un ciondolo a forma di cuore.

A cura di Giusy Dente

Elodie in Schiaparelli, Ph Joseph Cardo per Vanity Fair Italia

Subito dopo la partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, Elodie ha fatto ai suoi fan un'altra sorpresa. La cantante è stata ospite della kermesse, ma in una veste nuova: è infatti stato presentato il film "Ti mangio il cuore", che la vede recitare nel ruolo della protagonista. Arriverà nelle sale il 22 settembre. La 32enne è sbarcata al Lido in camicia e minigonna, glamour come sempre. Per il red carpet ha scelto invece un look diverso, da vera dark lady: col vestito-cuore ha conquistato tutti. Ha salutato la laguna con un micro top a coste, un modello che rivela l'under boobs, in linea col suo stile audace. Una volta tornata a casa, ha condiviso alcuni scatti di un nuovo servizio fotografico: è la protagonista della copertina di Vanity Fair.

Elodie in copertina

Elodie ha posato per la copertina di Vanity Fair Italia in una inedita versione futuristica. Lo stylist Lorenzo Posocco (l'esperto di stile che cura anche l'immagine di Dua Lipa) ha scelto per lei look d'impatto e sopra le righe, tra cui un look scultura della collezione Haute Couture di Jean Paul Gaultier disegnata da Olivier Rousteing. Il top bianco ha la forma di un enorme cuore che si adatta al corpo e alle braccia. Tra le foto allegate al servizio, alcune ci restituiscono una Elodie completamente trasformata, con un hair look inedito.

Elodie in Fendi

Elodie con la chioma rosso fuoco

Tra la pagine della rivista, spiccano le foto di Elodie con un'inedita chioma rosso fuoco. La cantante negli anni ha abituato fan e follower a diversi colpi di testa: capelli corti ed extra long, capelli rosa agli esordi e poi sia biondi che scuri, con o senza frangia. Di recente ha osato con delle treccine lunghissime, che ha sfoggiato per alcune settimane in primavera. Per il servizio fotografico, ha stupito col un colore nuovo e una chioma effetto bagnato, realizzato dall'hair stylist Andrea Soriga.

Elodie in Schiaparelli, Ph Joseph Cardo per Vanity Fair Italia

Rosso fuoco anche le labbra, opera del make-up artist più amato dalle celebrities, Mr Daniel. Nella foto, scattata da Joseph Cardo, indossa due abiti preziosi. L'abito verde fluido coi guanti è firmato fendi. Il completo rosso è invece una creazione firmata Schiaparelli: corsetto asimmetrico in seta rossa abbinato a gonna lunga in velluto rosso. La particolarità che impreziosisce l'outfit è una collana composta da perline rosse con un ciondolo a forma di cuore anatomico laccato di rosso e ornato di piccoli strass, posizionato sul seno sinistro.

in foto: completo Schiaparelli

Il look fa parte della collezione Haute Couture Fall-Winter 2022/2023 della Maison, disegnata da Daniel Roseberry. Lo ha sfoggiato, prima di Elodie, anche la cantante brasiliana Anitta agli MTV Video Music Awards 2022. Elodie lo ha reinterpretato con grande sensualità e femminilità, imprimendo al tutto il suo tocco personale: il tutto ciò che fa ci mette passione, mettendo a nudo il suo cuore e ciò che è.