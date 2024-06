video suggerito

La sfilata di Prada oggi alla Milano Fashion Week Uomo 2024: come vederla in streaming Continua la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo per la P/E 2025. Oggi, domenica 16 giugno, è il turno di Prada: ecco come fare per vedere la sfilata in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dalla chiusura del Pitti Uomo a Firenze, è partita ufficialmente la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2025. È da venerdì 14 giugno che alcune delle Maison più famose al mondo animano la città con le loro sfilate e fino al prossimo lunedì continueranno a organizzare show, eventi e cocktail party esclusivi, per un totale di 89 appuntamenti. Moschino e Fendi sono stati i nomi più in vista delle prime due date, mentre oggi, domenica 16 giugno, è il turno di Prada, il cui show può essere seguito anche in streaming. Tra gli altri eventi in programma nella terza giornata, anche le sfilate di Fila+, Magliano e JW Anderson.

Le sfilate di domenica 16 giugno

11.00 in via Rimini 38 Simon Cracker

12.00 in via Gaudenzio Fantoli 16/5 Magliano

14.00 in via Lorenzini 14 Prada

15.00 in via A. Calabiana 6 Martine Rose

17.00 in via Bigli 19 Dunhill

19.00 in via Tortona 58 JW Anderson

Come vedere la sfilata di Prada

Prada è la grande protagonista della terza giornata della Milano Fashion Week, in occasione della quale presenta la collezione Uomo per la Primavera/Estate 2025. Allo show in via Lorenzini si può accedere solo su invito ma gli appassionati possono seguirlo anche direttamente da casa (così come tutte le altre sfilate in calendario). Sui canali social ufficiali della Maison, dal sito all'account Instagram, l'evento viene trasmesso in diretta streaming fin da quando arrivano i primi ospiti nell'esclusiva location. Successivamente, inoltre, saranno disponibili foto e video della linea anche sulla piattaforma digitale di Camera Nazionale della Moda Italiana (www.milanofashionweek.cameramoda.it).

Eventi e feste alla Milano Fashion Week 16 giugno

Durante la Milano Fashion Week non mancano gli appuntamenti glamour e le feste organizzate in ogni angolo della città. Nella giornata di domenica 16 giugno dalle 16.00 alle 18.30 a Palazzo Giureconsulti (Piazza dei Mercanti, 2) è in programma l'evento Ciff Showrooms Milan, un cocktail party a cui si accede solo su invito organizzato in collaborazione con The Business of Fashion e Camera Nazionale della Moda Italiana per celebrare i designer scandinavi arrivati nel capoluogo lombardo. Alle 21, invece, JW Anderson darà il via a un after party privato: subito dopo la sfilata la Maison celebrerà con musica e brindisi il lancio della collezione P/E 2025. Anche in questo caso si può accedere solo su invito (e la location è stata rivelata solo agli ospiti in lista). Oggi, inoltre, sarà possibile visitare per l'ultimo giorno l'esposizione degli abiti di Yohji Yamamoto in corso Como, la mostra del magazine indipendente CAP 74024 10 years in 10 days.