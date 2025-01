video suggerito

La rivoluzione di stile di Lewis Hamilton: il look a Maranello nasconde un omaggio alla Ferrari Per entrare a Maranello e dare avvio all'avventura in Ferrari, Lewis Hamilton ha scelto un look speciale, diverso da tutti quelli precedenti.

A cura di Giusy Dente

Lewis Hamilton, Ph. Andre D. Wagner

Mercoledì 22 gennaio è il grande giorno di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo ha debuttato con la Ferrari F1, indossando per la prima volta la tuta rosso fiammante del Cavallino Rampante. Il pilota è sceso in pista sul circuito di Fiorano per il primo dei test TPC in programma, in vista del Mondiale 2025. Per il suo trionfale ingresso a Maranello, che segna l'inizio di questa nuova avventura, ha scelto un look speciale. Il cambio di scuderia (da Mercedes a Ferrari) ha segnato anche una rivoluzione stilistica: non lo avevamo mai visto così elegante, vestito di tutto punto.

Il nuovo stile di Lewis Hamilton

Pilota di successo, ma anche icona fashion: da sempre Lewis Hamilton è corteggiatissimo dalle Maison, presenza fissa alle sfilate. Lo abbiamo visto agli show di Valentino, Dior, Balenciaga, Louis Vuitton, per fare solo qualche prestigioso nome. Il campione è sempre super cool coi suoi look iconici. Si è imposto con uno stile deciso, perfettamente riconoscibile, tutto suo. È uno stile coloratissimo e che strizza l'occhio allo streetwear, alla cultura hip-hop e rap, al mondo genderless.

Lewis Hamilton per Valentino

Il suo guardaroba comprende bomber, coordinati in nuances sgargianti e fluo: alla sfilata di Pierpaolo Piccioli ha indossato l'iconico PPPink, declinato in versione monocromatica e oversize. Di recente, in vista dell'approdo in Ferrari, si è fatto sempre più presente il rosso nelle sue scelte di stile, il colore tradizionalmente associato al marchio. Ha sfoggiato il rosso in occasione del Gran Premio del Bahrain, un outfit total red della collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Zegna x The Elder Statesman. Era un completo di lusso da oltre 5 mila euro.

Lewis Hamilton in Paul SmithxCommission

Poi è stata la volta del total red per il Gran Premio del Messico, firmato Paul Smith x Commission. Infine si è presentato il rosso al Gran Premio a Las Vegas, un total look Bottega Veneta appartenente alla collezione Primavera-Estate 2024 disegnata da Matthieu Blazy. Tutto questo, ha in qualche modo "abituato" i fan all'attesissima foto ufficiale del pilota con la tuta targata Ferrari. Martedì 21 gennaio ha postato lo scatto sui suoi social scrivendo:

Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi.

Lewis Hamilton con cappotto Ferragamo, camicia Ferrari, scarpe Louboutin

Ma si è anche mostrato in una elegantissima e inedita versione, perché prima di scendere in pista ha fatto un giro nel quartier generale della Ferrari. Rispetto al passato, ai look colorati, oversize, cool, ha optato per qualcosa di classico. Per lui cappotto Ferragamo, pantaloni e giacca doppiopetto blu, cravatta scura su camicia bianca Ferrari, inconfondibili calzature Louboutin con tradizionale suola rossa, perfette per l'occasione: per celebrare l'avvio della nuova avventura e omaggiare Ferrari.