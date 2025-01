video suggerito

Lewis Hamilton oggi debutta con la Ferrari a Fiorano: dove vedere il test in diretta TV e streaming Oggi Lewis Hamilton a Fiorano debutta in pista da pilota Ferrari nel test F1 a cui prende parte anche Charles Leclerc. Ecco a che ora corre il britannico e dove vedere il esordio con la rossa in diretta TV e in live streaming su Sky, su Youtube e TikTok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'attesa è ormai finita. Oggi Lewis Hamilton debutterà in pista con la Ferrari F1 e vestirà per la prima volta con la tuta del Cavallino Rampante. Dopo i primi giorni passati a Maranello tra foto e messaggi in italiano già divenuti epici, dopo aver preso confidenza con gli uomini della scuderia, oggi, mercoledì 22 gennaio, il sette volte campione del mondo esordirà a bordo di una ‘vecchia' monoposto da Formula 1, la SF-23 del 2023, girando sul circuito di Fiorano per il primo dei test TPC pianificati da Fred Vasseur in preparazione del Mondiale di Formula 1 2025. Quella odierna sarà anche la prima occasione in cui il 40enne britannico si ritroverà in pista insieme al compagno di squadra Charles Leclerc che anch'esso sarà impegnato nella prima sessione di guida della stagione.

Il programma del test Ferrari F1 di oggi a Fiorano: a che ora scendono in pista Hamilton e Leclerc

La scuderia di Maranello ha definito un programma provvisorio per il debutto di Lewis Hamilton a bordo di una Ferrari F1. Il tanto atteso Test TPC (con monoposto ‘vecchie' di almeno due anni) andrà in scena oggi, mercoledì 22 gennaio, sul circuito di Fiorano e sarà a porte chiuse. In pista su una SF-23 del 2023 (ma potrebbero anche provare una F1-75 del 2022), ci andranno sia il sette volte iridato che Charles Leclerc.

Il primo a scendere in pista sarà proprio il sette volte campione del mondo (orientativamente l'orario d'inizio dovrebbe aggirarsi intorno alle ore 9) che farà dunque i suoi primi chilometri vestito di rosso e lascerà poi il sedile al compagno di squadra monegasco che completerà il lavoro odierno. Il programma, come detto, è provvisorio e potrebbe subire delle modifiche in corso d'opera a seconda del variare delle condizioni metereologiche.

Dove vedere il debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari F1 in diretta TV e streaming

La prima volta di Lewis Hamilton in pista a bordo di una monoposto da Formula 1 della Ferrari sarà a porte chiuse e dunque il test TPC di scena oggi a Fiorano non si potrà vedere integralmente né in TV né in streaming. Su Sky sarà però possibile seguire in tempo reale la giornata del debutto in pista del sette volte campione del mondo sulla rossa. Fin dalle prime ore del mattino infatti saranno i collegamenti live dal circuito del Cavallino Rampante con l'inviata Mara Sangiorgio su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare, disponibile per gli abbonati anche in streaming tramite l'app SkyGo) a raccontare nel dettaglio l'esordio da pilota Ferrari del 40enne britannico.

A partire dalle ore 11 ci sarà anche la possibilità di seguire in live streaming il primo test stagionale della scuderia di Maranello in cui scenderanno in pista sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc anche sul canale YouTube di Sky Sport F1 e sul profilo TikTok di NOW dove a raccontare e commentare ciò che succede sul tracciato di Fiorano ci saranno Davide Camicioli, Marc Gené e Vicky Piria.