La principessa Anna abbandona gli abiti militari: dopo l’incoronazione indossa la camicia multicolor La principessa Anna è tornata in pubblico dopo l’incoronazione, lo ha fatto per incontrare i sudditi a uno dei Coronation street party che si sono tenuti in Gran Bretagna negli ultimi giorni. Per l’occasione ha detto addio agli abiti militari ed è tornata a essere elegante e chic.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso sabato è andato in scena uno degli eventi più leggendari della storia europea: l'incoronazione di re Carlo III, arrivata a ben 53 anni di distanza da quella di sua madre Elisabetta II. La cerimonia è stata solenne e spettacolare, tanto da aver attirato l'attenzione di milioni di spettatori da ogni parte del mondo. Al di là del nuovo sovrano e di sua moglie Camilla (ufficialmente diventata regina), ad attirare le attenzioni dei media sono stati anche gli oltre 2mila invitati, dalle star internazionali ai membri di casa Windsor. Tra le grandi protagoniste della giornata c'è stata la principessa Anna, apparsa elegante e formale in versione Gold Stick in Waiting. Ora che è tutto finito ha però messo da parte gli abiti militari per tornare a ricoprire i panni di principessa chic.

La principessa Anna incontra i sudditi dopo l'incoronazione

Avevamo lasciato la principessa Anna in abiti militari con un lungo mantello verde all'incoronazione di Carlo III, ora che sono passati diversi giorni dall'evento ha pensato bene di tornare al suo armadio "normale". Insieme al marito, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, di recente ha partecipato a uno dei Coronation street party che si sono tenuti a Swindon, non avendo paura di incontrare personalmente i sudditi che hanno seguito attivamente la cerimonia a Westminster. La principessa ha chiacchierato con i bambini presenti, ha bevuto il tè e ha ammirato il gustoso banchetto, dimostrando di essere tutt'altro che altezzosa e rigida come è sempre stata descritta dai media.

La principessa Anna al Coronation street party

Il look chic della principessa Anna

Cosa ha indossato la sorella di Carlo per un evento tanto informale? Ha lasciato la divisa militare a casa ed è apparsa super glamour con un completo chic e trendy. Ha abbinato un paio di pantaloni dritti e scuri a una giacca in tweed, un modello corto e doppiopetto color crema, completando il tutto con un'adorabile camicia a righe multicolor sui toni dell'azzurro, blu, rosso e giallo (l'ha portata col colletto leggermente alzato). Non ha rinunciato agli stivaletti col tacco basso, alla borsetta di pelle portata sulla spalla e a un velo di rossetto rosso. Lo chignon elaborato, inoltre, ha reso ancora più raffinato il total outfit. Insomma, la principessa Anna ha dimostrato di amare la moda proprio come le "colleghe" più fashion di casa Windsor: riuscirà a dare del filo da torcere alla nuova regina Camilla quando si parla di stile?

