video suggerito

La gonna da avere in primavera è multicolor (come quella di Charlene di Monaco all’E-Prix) In occasione del recente E-Prix di Monaco, la principessa Charlene ha sorpreso i sudditi con un look primaverile tutto da imitare: ecco chi ha firmato la sua gonna multicolor. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le reali d'Europa vengono ormai considerate icone di stile a livello internazionale, tanto che ogni loro apparizione pubblica riesce a lanciare nuove mode e tendenze. Se fino a qualche tempo fa l'unica che riusciva a influenzare i trend di stagione era Kate Middleton, ora le cose sono cambiate e anche le "cugine" europee sono capaci di farle concorrenza. È il caso, ad esempio, di Charlene di Monaco, che proprio di recente ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di look: ecco qual è il capo che ha sfoggiato che si rivelerà uno degli indiscussi must della primavera 2025.

Chi ha firmato la gonna multicolor di Charlene

Di recente a Monte Carlo si è tenuta l’edizione 2025 dell’E-Prix di Monaco, evento a cui non poteva mancare la principessa Charlene. Da sempre regina glamour che riesce a mixare alla perfezione bon-ton e originalità, anche questa volta è riuscita a distinguersi per stile. Ha detto temporaneamente addio ai tailleur rigorosi e ai colori pastello, per la primavera ha puntato tutto su un meraviglioso effetto multicolor che si rivelerà perfetto per rendere ancora più luminosa la bella stagione. Il capo chiave del look reale è una gonna a ruota alla caviglia firmata Sara Roka, un modello di seta a vita alta decorato all-over con delle righe diagonali sui toni caldi del fucsia, arancione e beige.

Charlene di Moncao in Sara Roka

Charlene di Monaco con la pochette griffata

Per completare il tutto Charlene di Monaco ha scelto una semplice camicia bianca che si abbottona a portafoglio e delle pumps col tacco a spillo di Gianvito Rossi in camoscio rosso. Non è mancato il tocco griffato: la pochette Lady Perla di Dior. Capelli legati in un raccolto, orecchini di perle e make-up dai toni naturali: la principessa ha dato prova del fatto che la palette vitaminica è destinata a diventare il must della primavera 2025. In quante prenderanno ispirazione da lei per i prossimi eventi all'aperto? L'unica cosa certa è che la gonna multicolor non può mancare nell'armadio di coloro che vogliono essere glamour, originali ma allo stesso tempo super classy.