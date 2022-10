La famiglia Stallone sfila in coordinato: Sistine e Sophia rubano la scena a mamma e papà Sylvester Stallone e Jennifer Flavin si sono riconciliati, dopo la richiesta di divorzio. Erano alla sfilata di Ralph Lauren con le figlie Sophia e Sistine.

A cura di Giusy Dente

Ralph Lauren ha presentato la nuova collezione per la Primavera-Estate 2023 a Los Angeles, nella serata del 13 ottobre. All'attesissimo evento, che si è tenuto a San Marino (in California) hanno partecipato tantissime celebrities, tutti fan dello stilista americano. Erano presenti Diane Keaton, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Laura Dern, Lily Collins, Jessica Chastain, Sylvester Stallone assieme a tutta la sua famiglia. L'attore era insieme alla moglie Jennifer Flavin e alle due figlie Sophia e Sistine.

Sylvester Stallone riunisce la famiglia

Dopo i matrimoni falliti con Sasha Czack (da cui ha avuto due figli, di cui uno morto all'improvviso) e con Brigitte Nielsen, Sylvester Stallone ha sposato il 17 maggio 1997 Jennifer Flavin. Con la donna, che aveva conosciuto diversi anni prima in un ristorante di Beverly Hills, ha avuto tre figlie: Sophie Rose (1996), Sistine Rose (1998) e Scarlet Rose (2002). La famiglia al completo al momento sta girando un reality show in stile Kardashian.

La coppia di recente ha vissuto un momento di crisi, culminato con una richiesta di divorzio poi ritirata a settembre. L'attore era stato accusato dalla compagna di sperperare i beni coniugali, dando un impatto molto negativo alle finanze familiari. Ma la star della saga Rocky (76 anni) e sua moglie (54 anni) sembra abbiano deciso di dare alla loro storia lunga 25 anni un'altra possibilità, di riprovarci. Si sono fatti vedere insieme in pubblico, per la prima volta dalla riconciliazione, alla sfilata di Ralph Laurent. Con loro anche le figlie Sistine Rose (24 anni) e Sophie Rose (26 anni). Assente la più piccola, la ventenne Scarlet Rose.

Sylvester Stallone veste coordinato con moglie e figlie

Sylvester Stallone, sua moglie Jennifer Flavin e le loro due figlie hanno partecipato alla sfilata di Ralph Laurent coordinando gli outfit su colori neutri: tutti in beige, bianco e marrone. L'attore ha scelto una giacca marrone (stesso colore delle scarpe), abbinata a una semplice camicia bianca, con pantaloni chiari. Sua moglie indossava invece un lungo abito monospalla color cioccolato con pochette in pelle di serpente, perfettamente coordinato ai toni neutri sfoggiati dalle due ragazze. Abito lungo per entrambe: color oro con giacca di pelle per una, color panna con blazer effetto metallico per l'altra, con sandali e borse a mano. L'effetto "outfit autunnale di famiglia" è stato rispettato in pieno.