La croce di lady Diana: va all’asta il gioiello più misterioso della principessa Per 35 anni nessuno lo ha più visto: Sotheby’s presenta al mondo la croce Attallah, un pendente di ametiste che lady Diana abbinò a un abito da vera regina.

Li abbiamo visti al collo di Kate Middleton e ai polsi di Meghan Markle. I gioielli di lady Diana sono tra i ricordi più preziosi e desiderati della defunta principessa. Diana aveva un gusto molto particolare in fatto di stile ed era famosa per montare e abbinare i suoi gioielli in modo creativo. Adesso torna alla ribalta uno dei pezzi più particolari (e misteriosi) della principessa: la Croce Attallah.

La storia (e la leggenda) della croce Attallah di lady Diana

Oltre alle tiare, agli orecchini di perle e alla famosa parure di zaffiri dell'anello di fidanzamento, lady Diana amava indossare anche pezzi molto particolari, come un pendente a forma di croce composto da ametiste e diamanti. Il gioiello, risalente agli anni Venti, si ispira alle croci rinascimentali: la Maison di alta gioielleria Garrand lo prestò alla principessa per una serata di gala nel 1987, una scelta che rifletteva il ruolo sempre più indipendente che la principessa sentiva di ricoprire.

Il 27 ottobre 1987 l'allora principessa di Galles partecipò a un gala di beneficenza con un abito in velluto nero e viola firmato Catherine Walker, una delle sue designer preferite. Fu la stessa principessa a decidere di indossare la croce con un lungo filo di perle: una scelta simbolica, visto che ametiste e perle sono gioielli da sempre associati alla regalità e alla spiritualità. Tra la gorgiera e il pendete a forma di croce, il look sembrava una citazione diretta delle regine del passato, inclusa Elisabetta I.

Quanto vale la croce di diamanti e ametiste di lady Diana

Fu Naim Attallah, amministratore delegato del colosso del lusso Asprey, a comprare il gioiello senza indossarlo mai: il figlio racconta che veniva esposta per Natale, senza mai essere toccata. Sparita dai riflettori per 35 anni, la croce di ametiste ora va all'asta: è stata la casa Sotheby's ad aggiudicarselo e lo presenterà al mondo durante l'asta Royal and Noble Sale. Le offerte si aprono il 6 gennaio, con un prezzo di partenza che va dalle 80.000 alle 120.000 sterline. Visto che il fascino che la defunta principessa ancora esercita ci si aspetta che il martelletto batta per una cifra record.