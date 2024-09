La classifica dei migliori programmi fedeltà offerti dalle compagnie aeree

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiate molto sia per lavoro che per piacere ma avete difficoltà a orientarvi nel mondo dei programmi fedeltà delle compagnie aeree? La buona notizia è che non siete i soli, anzi, spesso può rivelarsi non solo complesso ma anche frustrante capire come funzionano davvero le offerte per accumulare miglia. Sono davvero convenienti? Sarebbe bene preferire il cash back ai punti? Quanto vale un euro in miglia? È proprio per venire in vostro soccorso che Point.me, una piattaforma di ricerca di punti e premi di viaggio, ha stilato una classifica delle aziende aeree che offrono i programmi fedeltà migliori (e soprattutto più facili da usare).

Qual è la compagnia aerea che offre il miglior programma fedeltà

Di fronte dei programmi fedeltà sempre più confusi, Point.me ha voluto fare un’analisi di settore, così da proteggere i viaggiatori e scoprire quali sono le compagnie aeree che danno un valore reale alle miglia accumulate. Dopo aver analizzato diversi fattori, dai tassi di riscatto alla disponibilità di usare le miglia con agenzie partner, Point.me ha raggiunto dei risultati ben precisi. Flying Blue, un programma fedeltà associato ad Air France e KLM, è il progetto di premi aerei migliore al mondo. Come ha fatto a raggiungere il primato? Permette ai clienti di guadagnare punti con estrema facilità grazie alle sue numerose partnership e ai suoi grandi valori di riscatto e, come se non bastasse, dà la possibilità di fare acquisti con un conto scoperto (senza chiedere interessi).

Come valutare l'efficacia di un programma fedeltà

A fargli seguito nella classifica dei migliori programmi fedeltà al mondo ci sono Aeroplan di Air Canada e United Mileage Plus. È la prima volta che la piattaforma Point.me stila una classifica simile ma, a giudicare dall’entusiasmo dei viaggiatori internazionali, continuerà a farlo anche nei prossimi anni. "Vogliamo fornire trasparenza e sicurezza nell'accumulo e nel riscatto dei punti, aiutando le persone a non sentirsi come se fossero in un Far West", ha affermato Tiffany Funk, presidente e co-fondatrice dell’azienda. In linea di massima, le compagnie aeree migliori sono quelle che danno a ogni punto il valore di un centesimo e che offrono anche la possibilità di cash-back o di punti flessibili e trasferibili.