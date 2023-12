La cartolina di auguri dei reali di Svezia: Victoria griffata, il principino col maglione natalizio I reali di Svezia hanno rilasciato la loro cartolina di Natale: ecco cosa hanno indossato nel ritratto ufficiale realizzato per fare gli auguri ai sudditi.

A cura di Valeria Paglionico

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochi giorni al Natale e, come da tradizione, le famiglie reali d'Europa stanno condividendo le loro nuove cartoline di auguri, nella speranza che per tutti i sudditi possano essere delle buone feste. I primi a farlo sono stati William e Kate con i figli, apparsi meravigliosi in bianco e nero, poi sono arrivati gli spagnoli Letizia e Felipe VI che hanno "riciclato" una foto di famiglia dei 18 anni della primogenita Leonor e infine Alberto di Monaco con la moglie Charlene e i principini Jacques e Gabriella, che per l'occasione hanno posato con dei sofisticati outfit regali. A essersi uniti alla lista nelle ultime ore sono stati i membri della Royal Family svedese: ecco il video natalizio ufficiale condiviso sui social.

Gli auguri di Natale dei reali di Svezia

Cosa hanno fatto i reali di Svezia per augurare un buon Natale ai sudditi? Hanno girato un adorabile video tra le mura del palazzo reale di Stoccolma, che per l'occasione è stato addobbato con candele profumate, fiori rosse e un maxi albero decorato con festoni, lucine scintillanti e bandierine svedesi. La casa particolare è che i principi ereditari e i loro figli si sono impegnati in prima persona per realizzare le ghirlande e i segnaposti che li accompagneranno durante le cene ufficiali di famiglia. Alla fine, poi, si sono posizionati di fronte la macchina da presa e tutti in coro hanno fatto i loro auguri al popolo svedese. Nel post ufficiale hanno poi ricordato che le porte del castello saranno aperte ai visitatori tutti i giorni tranne il 24 e il 25 dicembre.

La cartolina di Natale dei reali di Svezia

I look a tema per la cartolina di Natale

In una cartolina di Natale reale i look vogliono la loro parte e gli svedesi non lo hanno dimenticato. La principessa Victoria è apparsa super glamour in un lungo abito di lana nera a costine firmato Soft Goat Cashmere, lo ha abbinato a una cintura di pelle firmata Bottega Veneta, un modello sottile con la chiusura a forma di nodo metallico in total gold. Il marito Daniel Westling ha optato per un completo gessato doppiopetto ma preferendo un maglione a collo alto nero alla classica camicia, mentre il principino Oscar ha posato adorabile con indosso un maglione tipicamente natalizio. La sorella maggiore Estelle, invece, ha dettato legge in fatto di stile con un pullover panna di Lisa Yang, una gonna in tweed bianca e rossa firmata Patachou, calzamaglie bianche e ballerine super chic. Gli svedesi non fanno forse concorrenza ai "cugini" britannici in fatto di classe?