La borsa di paglia (come quella di Meghan Markle) è l’accessorio da avere per l’estate 2023 Meghan Markle è stata paparazzata tra le strade californiane e, sebbene fosse in tenuta casual, è riuscita a dettare legge in fatto di stile con la sua adorabile borsa di paglia.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è entrata nel vivo e quasi per tutti è arrivato il momento di pensare finalmente alle vacanze. Che le ferie siano già cominciate o meno, non importa, l'unica cosa certa è che esistono una serie di trend fashion che bisogna seguire assolutamente per aggiungere un tocco glamour alle giornate trascorse fuori città. Meghan Markle, l'ex principessa inglese trasferitasi in America con Harry, non ne sbaglia una in fatto di stile e non sorprende che, paparazzata tra le strade californiane, abbia dato un'idea originale a tutte le appassionate di moda: ecco qual è l'accessorio che ha indossato che non può proprio mancare nella propria valigia estiva.

Il look estivo di Meghan Markle

Le apparizioni pubbliche recenti di Meghan Markle si contano sulle punta delle dita ma spesso viene paparazzata nella quotidianità tra le strade di Los Angeles, dando prova di essere una donna assolutamente "normale" quando è lontana dai riflettori. È proprio quanto capitato di recente mentre acquistava un mazzo di fiori freschi da portare a casa, cosa indossava? Niente abiti principeschi, sfoggiava un tubino midi in marrone con sopra una camicia di lino bianca portata sbottonata e con le maniche scorciate. Occhiali da sole scuri di Linda Farrow, chignon spettinato, infradito bassee aria leggermente spaesata: l'ex principessa riesce a essere glamour anche quando viene colta alla sprovvista.

Come abbinare la borsa di paglia

A fare la differenza nel look di Meghan Markle è stata la borsa: una maxi bag di paglia intrecciata che si rivelerà perfetta per le ferie delle amanti del glamour. Si tratta infatti di un accessorio evergreen ma allo stesso tempo super trendy, capace di aggiungere un tocco estivo a ogni tipo di outfit. La si può usare sia in città che in una località di mare o addirittura per andare in spiaggia, l'importante è abbinarla a dei completi freschi e sbarazzini che fanno pensare alle vacanze. Insomma, la borsa di paglia anche nel 2023 è tra gli indiscussi must-have di stagione: in quante prenderanno ispirazione dall'ex Duchessa nel momento in cui riempiranno la loro valigia?