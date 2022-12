La attaccano per il suo peso: la risposta di Ashley Graham è una lettera d’amore a tutti i corpi Ashley Graham è stata attaccata su Twitter per una foto in minidress: “La fat positivity ci è sfuggita di mano”. La risposta della modella ha dato il via a una catena di solidarietà contro la grassofobia.

A cura di Beatrice Manca

È molto facile scrivere un commento sessista, o grassofobico, da dietro una tastiera, incuranti di cosa penserà chi lo legge. La modella Ashley Graham, icona del movimento body positive, ha deciso di no lasciarsi abbattere da questi commenti e anzi, di usare le critiche per creare un momento di solidarietà femminile: su Twitter ha dato il via a una vera e propria cascata di foto e commenti di donne che celebrano il proprio corpo, libere dal giudizio e dalle sentenze della bilancia.

Ashley Graham risponde agli hater che criticano i suoi look

Tutto è nato da un tweet (poi cancellato) della giornalista Sameera Khan, che aveva postato una foto di Ashley Graham con un minidress oro commentando: “Il movimento fat positive è sfuggito di mano". Come a dire: va bene l'amore verso se stessi, ma certi vestiti non sono per tutti. Anziché risponderle direttamente, la modella ha pubblicato su Twitter un'altra foto dello stesso vestito stavolta di profilo, con la schiena nuda. Poi ha invitato tutti i suoi follower a fare altrettanto: "Citate il tweet con una foto di quando avete esagerato con la fat positivity".

La foto di Ashley Graham con un vestito oro

Ashley Graham combatte la grassofobia

In pochissimo tempo il post ha ricevuto quasi 3mila commenti di donne in bikini, in lingerie, con abiti che le facevano sentire sexy e sicure di loro a prescindere dal peso. Donne, ma anche uomini, stanchi dell'imperativo sociale alla magrezza a tutti i costi. Buoni propositi per il 2023 (da mettere in pratica già durante le feste). Smettiamo di guardare cosa c'è nel piatto dei nostri commensali o di fare battute sul cibo. Ma soprattutto, smettiamo di pensare che "sei dimagrita" sia un complimento. Quanto saremmo tutti più liberi, e felici, se iniziassimo ad amare il nostro corpo anziché a combatterlo costantemente?