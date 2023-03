Ashley Graham in giacca mimetica: alle sfilate di Parigi è in coppia col marito Justin Ervin Ashley Graham ha preso parte a diversi appuntamenti della Paris Fashion Week. Alla sfilata di Isabel Marant ha partecipato in coppia col marito Justin Ervin.

Parigi in questi giorni è animata dalla Settimana della Moda, che sta attirando nella capitale francese celebrities, modelle, fashion addicted e influencer da ogni parte del mondo. Le Maison stanno presentando in anteprima le collezioni Autunno/Inverno 2023-24 e si andrà avanti fino al 7 marzo. Hanno già sfilato (tra gli altri) Louis Vuitton, Balmain, Givenchy, Chloé, Schiaparelli. Nei prossimi giorni sarà la volta di Akris, Vivienne Westwood, Hermès, Chanel, Alexander McQueen e non solo. Il programma del 2 marzo ha visto protagonista anche Isabel Marant. Tra gli ospiti c'era la modella Ashley Graham accompagnata dal marito Justin Ervin.

Ashley Graham alla Paris Fashion Week

Ashley Graham è stata ospite alla sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Isabel Marant, nel corso della Paris Fashion Week. La modella e imprenditrice, che ha preso parte anche alle sfilate di Chloe, Balmain e Off-White, ha sfoggiato una giacca mimetica indossata come miniabito. Si tratta del modello Elize che Gigi Hadid ha portato in passerella durante la sfilata della Primavera-Estate 2023.

Presenta coulisse in vita, ampie tasche sul davanti e sulle maniche ed è caratterizzata da una stampa mimetica nei toni del marrone e del grigio. Costa 990 euro sul sito ufficiale del brand. La 35enne ha completato il look con un paio di sandali nude con cinturino a T e tacchi a spillo, aggiungendo infine l'iconica borsa a tracolla Oskan Moon del designer francese, in nero rifinita con borchie dorate.

in foto: giacca Isabel Marant

Chi è Justin Ervin

Stavolta Ashley Graham ha partecipato all'evento in coppia col marito, il produttore Justin Ervin. Per lui pantaloni beige e T-shirt bianca abbinati a un pesante bomber multicolor e stivali di pelle scamosciata. I due si sono fidanzati nel giugno 2010 e si sono sposati nell'agosto dello stesso anno. Insomma, stanno insieme da ben prima che la carriera della modella decollasse: il debutto risale infatti alla copertina della rivista Sports Illustrated Swimsuit Edition nel 2016. Oltre a essere una delle modelle curvy più famose al mondo, è nota per la sua battaglia in nome della normalizzazione dei corpi, per una moda meno restrittiva e meno ossessionata da stereotipi di perfezione irraggiungibile e magrezza assoluta. Ashley Graham e Justin Ervin hanno tre figli: Isaac nato nel 2020, i gemelli Malachi e Roman nati nel 2022.