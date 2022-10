Kristen Stewart è di nuovo mora: alla sfilata di Chanel con i capelli corti e spettinati L’attrice Kristen Stewart ha abbandonato il colore “biondo arancio” per sfoggiare un mullet molto punk alla Paris Fashion Week.

A cura di Beatrice Manca

Dal caschetto biondo di lady Diana ai capelli arancio pesca, fino al mullet castano scuro: Kristen Stewart è la diva trasformista per eccellenza. Alla Paris Fashion Week l'attrice di Spencer ha sfoggiato un taglio corto e spettinato, perfetto per la sua eleganza irriverente: è la musa punk della sfilata di Chanel.

Kristen Stewart è la musa di Chanel

Kristen Stewart è da anni volto e musa di Chanel. La stilista Virginie Viard, che ha ereditato la guida creativa della Maison dal maestro Karl Lagerfeld, ha più volte detto che l'attrice di Twilight le ricorda Coco Chanel nel suo stile moderno e chic, ribelle ma sempre raffinato. La collezione Primavera/Estate 2023, una celebrazione delle origini di Chanel, sembra tagliata su misura su di lei. Kristen Stewart era ovviamente presente al Grand Palais Ephemere per la sfilata: ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli con un look che combinava i classici dell'estetica Chanel (la gonna in tweed) e capi più sportivi, come la felpa bianca e nera con il logo Chanel.

Kristen Stewart in Chanel

Tutti i cambi di capelli di Kristen Stewart

Ma ad attirare l'attenzione è stato soprattutto il nuovo taglio di capelli, un mullet anni Ottanta con minifrangia sulla fronte. L'attrice è recentemente tornata mora, sfoggiando una sfumatura di castano scuro molto vicina al suo colore naturale. Negli anni però ha giocato moltissimo con tagli e lunghezze: è passata dai capelli rasati biondo platino al nero corvino. Per esigenze di copione è tornata bionda sul set di Spencer, dove interpretava lady Diana (sempre vestita Chanel). Negli scorsi mesi ha sfoggiato un color "blorange", un biondo rossiccio con le radici più scure, per poi tornare al castano. Merito di Adir Abergel, il suo fidato hair stylist. Tra i molti cambi, una sola certezza: ogni nuovo look diventa tendenza!