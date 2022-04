Kris Jenner dice addio ai capelli corti: ora sfoggia il caschetto sbarazzino Kris Jenner, la mamma delle sorelle Kardashian-Jenner, ha detto addo all’iconico pixie cut che sfoggia da anni. In alcune Stories condivise su Instagram ha sfoggiato un inedito caschetto liscio portato col ciuffo laterale.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di cambiamenti in casa Kardashian-Jenner e non solo perché Kourtney si è appena sposata o perché Kylie è diventata mamma per la seconda volta da qualche mese, anche la capofamiglia Kris Jenner ha riservato delle novità esclusive ai suoi followers. La mamma delle sorelle più famose dei social ha cambiato look in modo drastico, dicendo per la prima volta addio al suo iconico taglio corto dopo anni di carriera: ecco con quale inedita acconciatura si è mostrata in alcune Stories condivise sul profilo social.

Kris Jenner non sfoggia più il pixie cut

Siamo sempre stati abituati ad ammirare Kris Jenner con un adorabile pixie cut, il taglio cortissimo e con la frangetta mini diventato il suo "marchio di fabbrica" negli anni. Nelle ultime ore, però, pare che le cose siano cambiate: complice il lancio nella nuova collezione di rossetti firmata dalla figlia Kylie Jenner, ha preso appuntamento con la parrucchiera di fiducia, che le ha fatto visita a casa per permetterle di rivoluzionare l'acconciatura per la prima volta dopo anni. La capofamiglia di casa Kardashian ha documentato tutto sui social, dove si è immortalata in accappatoio mentre si trucca, mettendo così in mostra il nuovo look.

Il nuovo hair look di Kris Jenner

Kris Jenner è cambiata moltissimo nel giro di poche ore: ha detto addio ai capelli corti e ha sfoggiato un caschetto sbarazzino portato extra liscio e con il ciuffo laterale. La mamma di Kim&Co. probabilmente si è servita di alcune extension, visto che fino a qualche ora prima aveva ancora la chioma che le arrivava alla nuca. Che si tratti di ciocche vere o fake, non importa, l'unica cosa certa è che Kris è più bella e glamour che mai in questa nuova versione che aggiunge un tocco principesco alla sua immagine. Porterà ancora per molto i capelli lunghi o si tratterà solo di una trasformazione temporanea?