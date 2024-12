Kim Ye-Ji protagonista della nuova campagna di Balenciaga: la svolta fashion dell’atleta olimpica

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Tutto è cominciato alla fine di luglio quando la tiratrice a segno sudcoreana Kim Ye-ji è diventata uno dei personaggi più chiacchierati dei Giochi Olimpici di Parigi. Stile inconfondibile e un'aura da film hollywoodiano, l'atleta, che si è aggiudicata la medaglia d'argento alle Olimpiadi 2024, è stata trasformata nel giro di poche settimane sia in un'icona fashion che in un'icona pop. Oggi, a suggellare questa ascesa nell'olimpo della coolness, Kim Ye-Ji è apparsa nella nuova campagna di Balenciaga firmata dal fotografo Juergen Teller. L'atleta sudcoreana si colloca perfettamente nell'ambito della ricerca creativa di Demna, Direttore Creativo della Maison.

La campagna di Balenciaga firmata Juergen Teller

La campagna di Balenciaga, che ha debuttato sui social del brand martedì 10 dicembre, è in pieno stile deadpan (impassibile, in italiano). Questo stile umoristico, che vede il soggetto rimanere indisturbato in contesti in cui non dovrebbe esserlo, è la cifra artistica del fotografo Juergen Teller ripresa anche nella campagna scattata a Parigi e che vede come protagonisti anche Romeo Beckham e la cantante Kim Petras.

I modelli, tra cui Kim Ye-Ji, vengono immortalati mentre sono seduti su divani o sedie posti in mezzo alle strade di Parigi. L'atmosfera sembra quella di un trasloco in seguito al quale vengono lasciati ai lati delle strade mobili abbandonati. In realtà questi divani e le sedie vengono dalla collezione personale di mobili di Demna. "This is a Balenciaga Campaign" è il titolo della campagna che si sposa perfettamente per lo stile imperscrutabile di Kim Ye-Ji. La campagna di Balenciaga è solo l'ultimo step dell'ascesa Kim Ye-Ji, che dalle Olimpiadi ha ottenuto diversi contratti nel mondo della moda e della recitazione: ha indossato i panni, come in molti avevano già prevista, di un'assassina nella serie tv Crush. Nella campagna di Balenciaga, Kim Ye-Ji abbandona il suo famoso giubbotto nero Fila per un bomber in denim abbinato a jeans cut-off, mentre in un altro scatto posa con un mini abito nero in un altro.

Nella campagna Kim Ye-Ji è stata immortalata senza i suoi caratteristici occhiali da tiro a segno che tanto avevano contribuito a creare la sua aura da personaggio da film.