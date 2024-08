video suggerito

Perché alle Olimpiadi 2024 tutti parlano dello stile di Kim Ye-ji (e dell’elefante di peluche) La tiratrice sudcoreana Kim Yeji è diventata l’idolo dei social dopo l’argento alle Olimpiadi: tutti parlano del suo talento, della sua freddezza, del suo look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kim Ye-ji, Parigi 2024

Le sue foto stanno facendo il giro del mondo, è una delle atlete di Parigi 2024 più chiacchierate sui social. Merito, ovviamente del suo talento: Kim Ye-ji ha conquistato la medaglia d'argento, un bellissimo risultato. La tiratrice sudcoreana nata 31 anni fa si è fatta notare, oltre che per la disinvoltura con cui gareggia e la sua espressione glaciale, anche per il suo stile.

Perché si parla di Kim Ye-ji

Non si parla che di lei, Kim Ye-ji: della sua vittoria, del suo look che sembra uscito da un film di fantascienza. La tiratrice sudcoreana è nata a Danyang nel 1992 e ha conquistato il suo primo podio olimpico della carriera. Ha portato a casa la medaglia nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri. La sua compagna di squadra diciannovenne Oh Ye Jin si è aggiudicata l'oro. Questo piazzamento sul podio riflette la forza della Corea del Sud in questa disciplina: la nazione ha portato a casa medaglie in questa specialità in ogni edizione dei Giochi dal 2000. Ma oltre ad aver conquistato le Olimpiadi col talento, ha anche conquistato i social col suo stile cool.

Kim Ye-ji, Parigi 2024

Il look futuristico di Kim Ye-ji

Gli occhiali da tiro sono uno strumento speciale di precisione: aiutano gli atleti a concentrarsi sul bersaglio, servono a evitare la sfocatura e ad aumentare la messa a fuoco visiva. Sono composti da una lente, paraocchi e un'iride meccanica. Ma in quanto a concentrazione, la tiratrice non è davvero seconda a nessuno. Tutti sono rimasti colpiti dalla sua imperturbabilità, della sua postura. Il suo è un linguaggio del corpo unico, che comunica freddezza eppure eleganza.

Kim Ye-ji, Parigi 2024

Giacca nera Fila, scarpe da tiro Sauer personalizzate con lacci rossi e un apparentemente inspiegabile elefante di peluche attaccato all'asciugamano: così si è presentata in gara l'atleta. In realtà, il peluche è un portafortuna: appartiene a sua figlia, una bimba di cinque anni. Ed è l'oggetto che in qualche modo l'ha fatta percepire "umana", mentre tutti sui social si affrettavano a paragonarla a un'essere appena uscito da un film d'animazione di fantascienza. Persino Elon Musk su X ha commentato che Kim "dovrebbe essere scritturata per un film d'azione".