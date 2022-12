Kim Kardashian dopo lo scandalo Balenciaga: indosserà ancora gli abiti di Demna Gvasalia? Kim Kardashian per anni è stata la miglior ambassador di Balenciaga, ma le immagini controverse con bambini e peluche l’hanno spinta a prendere le distanze. Cosa succederà ora?

A cura di Beatrice Manca

La posizione di Balenciaga, travolta dalle polemiche per una campagna pubblicitaria shock, è sempre più difficile. La casa di moda del gruppo Kering, fino a poche settimane fa all'apice del successo, deve affrontare la dura condanna di star, stampa e clienti alle foto con bambini e oggetti legati al mondo BDSM. Le proteste non si fermano e, anzi, dai social dilagano anche nelle strade: sia a Londra che in California sono stati registrati atti di vandalismo contro le vetrine dei negozi. Per lo stilista Demna Gvasalia si apre un capitolo difficile: la sua corte di star continuerà a indossare i capi Balenciaga? Ma soprattutto: l'ambassador più influente del marchio, Kim Kardashian, taglierà definitivamente i rapporti con il marchio?

Kim Kardashian in Blenciaga

La lunga collaborazione tra Balenciaga e Kim Kardashian

Facciamo un passo indietro: la casa di moda fondata da Cristobal Balenciaga ha conosciuto una stagione di immenso successo grazie al designer georgiano Demna Gvasalia che l'ha resa un'etichetta di culto. Lo stilista è stato molto abile a sfruttare il potere mediatico dei social e delle star: l'apice della strategia di comunicazione è stato raggiunto grazie a Kanye West e a Kim Kardashian. L'ex power couple per un lungo periodo si è vestita esclusivamente Balenciaga, maschere incluse. Ricordate l'ingresso di Kim Kardashian al Met Gala 2021, completamente nascosta da un abito nero di Balenciaga che la copriva da testa a piedi?

Kim Kardashian al Met Gala 2021 in Balenciaga

Kim Kardashian prende le distanze da Balenciaga

Da lì in poi, il rapporto tra la star del reality e la casa di moda non si è mai interrotto: Kim Kardashian ha sfilato per il marchio a luglio ed è stata anche la protagonista della campagna pubblicitaria per la collezione Autunno/Inverno 2022-23. I rapporti sono entrati in crisi dopo la campagna pubblicitaria Gift Shop: l'influencer ha rotto il silenzio con un lungo post sui social in cui si dichiarava turbata dalle foto, in quanto madre di quattro figli, e annunciava di star "rivalutando" la collaborazione con il marchio.

Kim Kardashian sfila per Balenciaga

Nonostante non ci sia nessun annuncio ufficiale, il tabloid Page Six sostiene che Kardashian avrebbe scartato i numerosi abiti Balenciaga che aveva in programma di indossare ai prossimi eventi, chiedendo alternative ad altri designer. Per ora nessuno nell'entourage della star ha confermato l'indiscrezione. Nessun commento invece dalle numerose altre star ambassador di Balenciaga come Nicole Kidman, Isabelle Huppert e Bella Hadid. Probabilmente un drastico cambio al vertice è l'unica opzione rimasta alla Maison: l'era di Demna Gvasalia per Balenciaga è giunta al capolinea?