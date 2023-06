Kim Kardashian col ciuffo laterale e l’abito “effetto tanga”: il nuovo look ispirato agli anni ’90 Kim Kardashian ha inaugurato un pop-up store SKIMS a New York e all’evento di lancio ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco il nuovo look dark ispirato agli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è ormai una vera e propria imprenditrice e non sorprende che sia molto impegnata con la promozione del suo brand di abbigliamento e di intimo SKIMS, ormai diventato super richiesto a livello internazionale. Di recente, ad esempio, è stata a New York per inaugurare un nuovo pop-up store al Rockefeller Center e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Tra un abito iconico che ha lasciato poco spazio all'immaginazione e una nuova acconciatura, la diva sembrava essere uscita direttamente dagli anni '90: ecco tutti i dettgli del suo look dark e iper sensuale.

A cosa si ispira l'abito nero di Kim Kardashian

Sebbene l'inaugurazione del pop-up store newyorkese sia di diversi giorni fa, solo nelle ultime ore Kim Kardashian ha condiviso le foto del suo look. Ha indossato un lungo abito nero a tubino, un modello firmato Gucci con la gonna alla caviglia, le spalline doppie, la scollatura generosa e dei tagli cut-out sui fianchi.

Kim Kardashian in Gucci

La sua particolarità? Le parti tagliate sono state decorate con dei fili laterali (con tanto di fibbia scintillante a forma di doppia G) che sono andati a creare un "effetto tanga". Dove abbiamo già visto l'outfit? Durante la sfilata Primavera/Estate 2023, in occasione del quale il brand ha reinterpretato in chiave moderna un pezzo della linea Primavera/Estate 1998 firmata da Tom Ford.

Gucci S/S 2023

Kim Kardashian con un nuovo hair look

Al di là dell'ispirazione anni '90 nascosta nell'abito, a fare la differenza nel look di Kim Kardashian è stata l'acconciatura. Da qualche tempo a questa parte era fedele ai capelli lunghissimi portati con la fila centrale e, fatta eccezione per dei colpi di testa in fatto di colore e per delle pieghe sbarazzine con le onde, preferiva non aggiungere nessuna rivoluzione hair alla sua immagine. Ora pare aver fatto un'eccezione, visto che (sotto consiglio del suo parrucchiere Chris Appleton) ha sfoggiato una coda di cavallo alta e a effetto bagnato con una frangetta a tendina portata laterale come un ciuffo. Certo, non si esclude che si tratti solo di una clip con delle micro extension, ma l'effetto è super realistico. Kim starà pensando di darci un taglio netto per davvero?