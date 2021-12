Katia Ricciarelli imita Lulù al GF Vip 6: disegna le lentiggini finte sul viso Katia Ricciarelli è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6 ma è da qualche settimana a questa parte che ha avuto uno “scontro generazionale” con le concorrenti giovanissime, prima tra tutte Lulù Selassié. Durante l’ultima diretta ha deciso di imitarla disegnandosi le lentiggini sul viso.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo e sono moltissime le dinamiche che si sono venute a creare all'interno della casa. Sebbene qualche concorrente abbia deciso di abbandonare il gioco prima di Natale (visto che solo di recente è stato comunicato che il reality continuerà fino a metà marzo), ci sono alcuni "veterani" che resistono e che rimarranno fino a quando non saranno eliminati. Tra loro c'è anche Katia Ricciarelli, che grazie alla trasmissione ha dichiarato più volte di essere letteralmente rinata. Durante la puntata 28 ha pensato bene di lanciare una ironica provocazione a Lulù: ecco cosa ha fatto.

Lo "scontro generazionale" di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6, dove fin dal debutto ha dato prova di grande maturità e determinazione. Nelle ultime puntate, però, è finita al centro di un vero e proprio scontro generazionale: le concorrenti giovanissime sostengono infatti che i coinquilini più anziani dovrebbero essere nominati ed eliminati prima di loro, visto che hanno già avuto modo di farsi notare nel mondo dello spettacolo. La cantante ovviamente si è ribellata con estrema decisione, scagliandosi in particolar modo contro Lulù Selassié, che a suo avviso non farebbe altro che guardarsi allo specchio per intere giornate.

Katia Ricciarelli in blu nella puntata 28

Katia Ricciarelli con le lentiggini fake

In una delle scorse puntate Katia Ricciarelli aveva criticato duramente Lulù e la borsetta del make-up che porta sempre con sé, non esitando a rivelare in diretta che le lentiggini che ha sul viso sono solo disegnate. Durante la diretta di ieri, però, la cantante ha deciso di imitarla e si è disegnata le stesse micro lentiggini della principessa su naso e guance. Sebbene si tratti solo di una provocazione, la Ricciarelli sta benissimo anche in versione "Selassié". Tra stole in tinta con gli abiti, dettagli di paillettes e tacchi, la cantante lirica è la regina di eleganza della casa.