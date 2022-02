Katia Follesa, le foto prima e dopo: com’era la comica prima del successo Katia Follesa è tra le ospiti fisse del nuovo programma di Michelle Hunziker, Michelle Impossible. Com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando aveva 18 anni a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Katia Follesa, nome d'arte di Kariuscia Follesa, è tra le attrici comiche italiane più amate degli ultimi tempi e di recente ha raggiunto un nuovo traguardo: è stata scelta da Michelle Hunziker come ospite fisso durante i due appuntamenti del suo nuovo programma di Canale 5, Michelle Impossible. Dopo il successo raggiunto lo scorso anno con LOL – Chi ride è fuori, si è parlato molto si lei e del cambiamento dopo la dieta che le ha permesso di perdere 18 chili: la sua nuova immagine ha infatti sollevato diverse polemiche, come se il dimagrimento le avesse potuto far perdere anche la simpatia. È sposata con Angelo Pisani, conosciuto sul palco di Zelig, dal quale ha avuto la figlia Agata. Com'era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Le foto di Katia Follesa da giovane

Qual è la mania più gettonata tra le star da qualche anno a questa parte? Quella di rispolverare i vecchi album dei ricordi e postare sui social gli scatti più dolci del proprio passato. Katia Follesa non ha resistito alla mania e in più di un'occasione ha rivelato ai fan com'era prima del successo.

Nel 2009 con Veria Graci

È un'immagine in particolare ad aver attirato l'attenzione dei followers: risale a quando aveva 18 anni e la mostra in primo piano con una fascia bianca tra i capelli, il sorriso stampato sulle labbra e gli occhi azzurri, raggianti e profondi che ancora oggi la contraddistinguono. Nella didascalia ha scritto: "18 anni! Tutta naso!", facendo un commento ironico sui lineamenti importanti del suo viso. Qual è stata la reazione dei fan? Decisamente entusiasta, in molti trovano che in più di 25 anni non sia assolutamente cambiata.

Katia Follesa nel 2010 a Zelig

Katia Follesa da Zelig a oggi

Era il 2010 quando Katia Follesa ha cominciato a spopolare sul palco di Zelig al fianco di Valeria Graci, è con lei che ha dato vita ad alcuni degli sketch comici più leggendari della storia della tv, da quello dedicato alle corteggiartici di Uomini e Donne a quello su Miss Italia. Sebbene sia passato più di un decennio dagli esordi, l'attrice non ha perso l'innata simpatia.

Katia Follesa nel 2014

Il suo aspetto, invece, è un tantino cambiato, soprattutto perché è visibilmente dimagrita. Cosa dire, invece, del suo stile? Complici i chili in meno, Katia osa spesso con gonne corte, shorts, abiti fascianti, anche se non rinuncia all'eleganza senza tempo di lunghi vestiti da sera e completi mannish.

Katia Follesa oggi

Le critiche per il suo dimagrimento: "Sei troppo magra"

Katia Follesa è dimagrita in modo drastico da qualche anno a questa parte, così da prendersi cura della propria salute, visto che soffre di una malattia cardiaca ereditaria. Ha perso 18 chili grazie alla dieta, rivelando l'incredibile trasformazione sui social. Dopo aver postato sui social la prima foto "post-dimagrimento", l'attrice è stata presa di mira dagli haters, che l'hanno accusata di essersi omologata e di essere "troppo magra per fare la comica". Come ha risposto Katia? Ha chiesto ai follower se realmente secondo loro la capacità di far divertire fosse collegata all'aspetto fisico. Naturalmente in molti non hanno esitato a difenderla, sottolinenando che, al di là dei chili indicai dalla bilancia, continua a essere bellissima e simpatica.