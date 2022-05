Nicola Coughlan, com’era Penelope di Bridgerton prima del successo Nicola Coughlan, meglio conosciuta come la Penelope di Bridgerton, è ormai una star internazionale. Com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Conoscete Nicola Coughlan? Se il nome non vi dice granché, di sicuro le sue foto vi renderanno le idee più chiare: è l'attrice che ricopre i panni di Penelope Featherington nella serie di Netflix Bridgerton. Ha raggiunto il successo proprio quando la saga ambientata ai tempi della reggenza inglese ha cominciato a spopolare e da allora di strada ne ha fatta, tanto da poter essere considerata tranquillamente una star internazionale. In tv siamo abituati a vederla con acconciature elaborate e abiti pomposi e coloratissimi ma com'era prima della notorietà? Ecco gli scatti che mostrano l'incredibile trasformazione.

Nicola Coughlan dagli esordi a Bridgerton

Com'era Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington, prima di Bridgerton? È stata lei stessa a rivelarlo condividendo sui social dei vecchi scatti. Le foto risalgono a quando ha fatto la prima audizione per Derry Girls, telefilm per il quale è stata ingaggiata per ricoprire i panni di Clare Devlin, e la mostrano in una versione decisamente diversa. All'epoca era decisamente più piccola, portava gli occhiali maxi e i capelli lunghi e biondi, osando anche con una frangetta folta e dritta. Perché ha postato proprio ora queste immagini? Ha voluto celebrare il successo della serie, della quale di recente è andata in onda la puntata finale.

Nicola Coughlan prima di Bridgerton

La trasformazione di Nicola Coughlan dopo Bridgerton

Se agli esordi della carriera Nicola Coughlan puntava tutto su uno stile casual fatto di salopette di jeans, t-shirt colorate, chiodi di pelle e choker al collo, dopo Bridgerton le cose sono cambiate. Nella serie si è trasformata in una debuttante appariscente ed elegante con i suoi maxi abiti coloratissimi e le sue acconciature intricate, mentre nella "vita reale" ha cominciato a vestirsi iper griffata.

Nicola Coughlan alle sfilate nel 2022

Complice il successo, è stata invitata spesso alle sfilate e sui red carpet degli eventi mondani, incantando con i suoi completi all'ultima moda e con i suoi maxi dress da sera iper sofisticati. Insomma, Penelope Featherington ha rivoluzionato la vita di Nicola e oggi ha tutte le carte in regola per diventare una it-girl.