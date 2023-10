Kate Middleton rompe il protocollo: qual è stato il suo gesto contro l’etichetta reale Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton in versione “principessa perfetta” ma di recente anche lei ha fatto un piccolo passo falso: ecco il suo gesto contro il protocollo reale.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha sempre dimostrato di essere una principessa perfetta: meravigliosa, glamour e soprattutto super rispettosa del protocollo reale, tanto che nessuno direbbe mai che in verità le sue origini non sono aristocratiche ma semplicemente borghesi. Certo, ha studiato non poco per essere una impeccabile erede al trono britannico, ma è chiaro che si tratta anche di una naturale propensione al bon-ton (e a darne prova è stata Meghan Markle, che a differenza sua si è sempre sentita "ingabbiata" tra le mille regole di corte). Di recente, però, anche la moglie di William ha compiuto un piccolo passo falso: ecco qual è stato il gesto pubblico che ha fatto scalpore.

I cambiamenti affrontati da Kate Middleton nell'ultimo anno

Per Kate Middleton l'ultimo anno è stato di grandi cambiamenti e non solo perché ha rivoluzionato il taglio di capelli, si è anche ritrovata a ricoprire un ruolo di primo piano all'interno della monarchia. Da quando Elisabetta II è morta, è diventata principessa del Galles ed è proprio per questo che compare molto più spesso in pubblico rispetto al passato. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe rotto il rigido protocollo reale durante un recente evento istituzionale, la visita all'organizzazione no profit Streets of Growth. Gli abiti e le scelte di stile non c'entrano nulla, anzi, la principessa ha incantato tutti con un completo mannish beige, a fare scalpore è stato il suo atteggiamento nei confronti dei sudditi.

Kate Middleton visita l’organizzazione no profit Streets of Growth

I selfie sono contro l'etichetta reale

Nel momento in cui la principessa inglese ha incontrato i ragazzi a rischio di isolamento, sfruttamento, violenza e criminalità non ha potuto fare a meno di lasciare da parte il protocollo reale. Desiderosa di voler dimostrare tutta la sua vicinanza ad alcuni dei presenti, non ha esitato a concedere un selfie a una delle dipendenti di Streets Growth. L'unico piccolo inconveniente? Scattarsi delle foto con i sudditi va contro le regole dell'etichetta, anche quando viene fatto per una buona causa. I reali, però, sembrano averla già perdonata: Kate ha dato l'ennesima prova di essere "una del popolo" e di impegnarsi profondamente nel suo ruolo.