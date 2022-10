Kate Middleton madrina di un’impresa storica: la prima spedizione di una donna sola in Antartide Preet Chandi vuole essere la prima donna ad attraversare l’Antartide da sola. Ha scelto Kate Middleton come madrina della spedizione: la principessa ha accettato.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è sempre dalla parte delle donne, sia quelle bisognose di aiuto che quelle desiderose di compiere imprese storiche. Ma è anche un'appassionata di sport estremi e ama la natura incontaminata, quindi alla principessa del Galles non poteva sfuggire l'iniziativa di Preet Chandi. Infatti ha deciso di sostenerla.

La storica impresa di Preet Chandi

Preet Chandi è una donna coraggiosa e dotata di un forte spirito d'avventura. Oltre a essere capitana dell’esercito britannico è anche la prima donna di colore ad aver attraversato il Polo Sud in 40 giorni. In quell'occasione ottenne da Buckingham Palace un'onorificenza importante. Ora la 33enne ha deciso di intraprendere una nuova avventura: vuole essere la prima donna ad attraversare l’Antartide da sola e senza assistenza.

Ha in programma di partire a inizio novembre e intende completare la missione in 75 giorni. Dinanzi a sé ha oltre 1600 chilometri di marcia da affrontare a temperature proibitive, anche 50 gradi sottozero, tra tempeste di vento e neve continua. Il tutto, con in spalla uno zaino contenente tutto il necessario per l'attraversata (un kit da oltre 100 kg).

Perché Kate Middleton è madrina di questa avventura

Preet Chandi come madrina ha voluto Kate Middleton, la quale ha accettato l'incarico. Ieri le due donne si sono sentite telefonicamente: hanno fatto una lunga chiacchierata in cui la principessa ha voluto conoscere i dettagli del viaggio e ha poi fatto un grande in bocca al lupo all'avventuriera. Come si legge sull'account ufficiale di Buckingham Palace che ha dato la notizia, la principessa del Galles ha accettato l'incarico perché in linea con i valori che da sempre sostiene: l'importanza dello sport, la tutela dell'ambiente, un rapporto sano con la natura, una vita più all'aria aperta e meno davanti allo smartphone.

Non a caso collabora anche con gli Scout. La storica spedizione di Preet Chandi è l'apice di tutto questo e non poteva non farle da madrina. Dal canto suo, Preet Chandi ha spiegato che con la sua impresa vuole ispirare le persone ad andare oltre i loro apparenti limiti: "Voglio dimostrare che non importa da dove veniamo, non importa come sembriamo, possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo. Voglio incoraggiare gli altri a credere in loro stessi".